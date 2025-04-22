شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف: انقطاع الطمث المتأخر يعزز صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

توصلت دراسة حديثة نشرت في موقع هيلث الطبي إلى أن المرأة التي يبدأ انقطاع الطمث لديها متأخرًا أو في عمر متقدم تكون لديها أوعية دموية أكثر صحة، مما يظهر علاقة بين انقطاع الطمث المتأخر وتحسين صحة القلب.

دراسة جديدة تكشف عن فوائد انقطاع الطمث المتأخر

وفقًا لدراسة وبحث جديد نشر في مجلة Circulation Research، أن السيدات اللاتي توقفت الدورة الشهرية لديهن في وقت متأخر من العمر كانت لديهن أوعية دموية أكثر صحة، وكانوا أقل عرضة من نوبات القلبية والسكتات الدماغية مقارنة بمن مرت بانقطاع طمث مبكر.

تفسير الدراسة

فسرت الدراسة أن انقطاع الدورة الشهرية في وقت متأخر يعني مستويات دهون أفضل وعلامات إجهاد تاكسدي أقل، وبالتالي يجعل صحة القلب أفضل بكثير. وقالت مؤلفة الدراسة، سنه دارفيش، في جامعة كوالورادو، أن هناك الكثير من الفوائد الصحية لانقطاع الدورة الشهرية متأخرة.

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة 21 امرأة في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، و71 امرأة في مرحلة انقطاع الطمث ذاته. ومن الطبيعي أن تصبح الأوعية الدموية أكثر صلابة نتيجة انخفاض مستويات الاستروجين. ولاحظ الباحثون أن انقطاع الطمث المتأخر يجعل هناك وقاية من أمراض القلب والأوعية والسكر والإجهاد التاكسدي.

نتائج الدراسة

أظهرت النساء في مجموعة انقطاع الدورة المتأخرة تحسنًا في وظائف الميتوكوندريا، وهو ما يعني انخفاضًا في الجذور الحرة والإجهاد التاكسدي، ولديهن مستويات أفضل في الدهون. ويعرف الاستروجين بقدراته على حماية الجسم من أمراض القلب.

دور الاستروجين في حماية القلب

عندما يبدأ فقدان الدورة الشهرية، يبدأ مستويات الهرمون في الانخفاض، مما يعتبر فقدانًا في هذا التأثير الوقائي له. وهو ما يجعل السيدات في مرحلة انقطاع الدورة الشهرية تلاحظ ارتفاعًا في ضغط الدم والكوليسترول وتغيرًا في مستوى النشاط والنظام الغذائي.

فوائد انقطاع الطمث المتأخر

في حالة انقطاع الدورة الشهرية في وقت متأخر، تزيد مدة إنتاج الاستروجين، مما يجعل زيادة الحماية للقلب والجسم بشكل عام أكبر بكثير. وتزيد أيضًا قدرة الشرايين على مقاومة الإجهاد التاكسدي والنوبات القلبية.

نصائح لتحسين صحة القلب بعد انقطاع الطمث

الجمعية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية تؤكدان أن انقطاع الدورة الشهرية وتأخيره تحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية. ويمكن باتباع بعض الخطوات بعد انقطاع الدورة الشهرية تحسين مستويات الصحة العامة، منها:

- اتباع نظام غذائي صحي.

- تناول الفاكهة والخضروات.

- تقليل استهلاك الأجبان واللحوم.

- مراقبة مستويات الكوليسترول والسكر.

- ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة.

- الحفاظ على نشاط بدني والقيام بتمارين صحية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.