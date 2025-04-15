الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء مقدونيا الشمالية يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، الدكتور كريستيان ميكوسكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحّب سموه - خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي - بزيارة رئيس الوزراء المقدوني إلى الدولة، متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسار العمل المشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، فيما نقل رئيس الوزراء إلى سموه تحيات رئيسة مقدونيا الشمالية، غوردانا سيليا نوفسكا دافكونا، وتمنياتها لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، كما حمّله سموه تحياته إلى رئيسة مقدونيا الشمالية وتمنياته لبلدها وشعبها دوام النماء والتطور.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص توسيع آفاق التعاون بين البلدين، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والاستدامة، بجانب البنية التحتية والسياحة، وغيرها من القطاعات التي تُشكل أولويات تنموية للبلدين.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء مقدونيا الشمالية عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق اهتمام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها التنموية مع دول البلقان، ودعمها كل ما يحقق السلام والاستقرار فيها، بجانب تسوية أي نزاعات من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية، وذلك انطلاقاً من نهج الدولة الثابت في الدعوة إلى السلام وتسوية الخلافات من خلال الوسائل السياسية، بما يدعم تطلعات شعوب العالم نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء مقدونيا الشمالية عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون بين البلدين، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، وأكد أن البلدين لديهما رؤية مشتركة طموحة لتطوير تعاونهما، وأشار إلى الفرص المتنوعة للتعاون في مختلف المجالات، التي يمكن استثمارها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء مقدونيا الشمالية، الدكتور كريستيان ميكوسكي، خلال اللقاء، مراسم إعلان مذكرتَي تفاهم، الأولى بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين، والثانية بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة الخارجية في مقدونيا الشمالية.

حضر اللقاء والمراسم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك، وعدد من كبار المسؤولين، كما حضرهما الوفد المرافق لرئيس وزراء مقدونيا الشمالية.

كما استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، في واحة الكرامة، رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، الدكتور كريستيان ميكوسكي، ضمن زيارته الرسمية للدولة حالياً.

واستعرض رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، يرافقه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيته، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.

واستمع إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل، وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وأشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، بمسيرة العلاقات التي تربط دولة الإمارات وجمهورية مقدونيا الشمالية في المجالات كافة، بدعم وتوجيهات قيادتَي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشار سموه إلى أن واحة الكرامة تجسِّد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها، الذين قدّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن وترابه الطاهر، إضافة إلى أنها رمز لشِيَم البطولة والشجاعة والبذل التي تتمسّك بها الأجيال الإماراتية بفخر واعتزاز.

وفي ختام الجولة، سجّل رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية كلمة في سجل الزوّار، عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

. محمد بن زايد أكد اهتمام الإمارات بتعزيز شراكاتها التنموية مع دول البلقان، ودعم كل ما يحقق السلام والاستقرار فيها.

. رئيس الدولة أكد أن نهج الإمارات ثابت في الدعوة إلى السلام وتسوية الخلافات من خلال الوسائل السياسية، بما يدعم تطلعات شعوب العالم نحو التنمية.