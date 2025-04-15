مهرجان كان السينمائي ينطلق في هذا التاريخ وهذه بعض التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - ينطلق مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ 78 في 13 شهر أيار/ مايو 2025. لجنة الحكم ستكون برئاسة الممثلة جولييت بينوش التي علقت قائلة أنها متشوقة لمشاركة اللحظات الهامة في حياتها مع أعضاء اللجنة والجمهور. ستختار بينوش مع أعضاء اللجنة الفيلم الذي سوف يتلقى السعفة الذهبية. كما أنها ستشارك بالقرار بإختيار أفضل ممثلة وممثل وأفضل سيناريو وأفضل مخرج. خلال حفل إفتتاح المهرجان سيحصل الممثل الأميركي روبرت دو دونيرو جائزة السعفة الذهبية التكريمية عن مسيرته الفنية الطويلة. يلي حفل الإفتتاح عرض فيلم Partir un jour وهو فيلم للمخرج أميلي بونان تمثيل باستيان بويون وجولييت أرماني.

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