جون ترافولتا يوجّه الى إبنه عبارات مؤثرة بهذه المناسبة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل الأميركي جون ترافولتا عبارات مؤثرة على صفحته الخاصة لمعايدة إبنه الراحل سون جيت بمناسبة عيد ميلاده الـ 33 سنة قائلاً له: "عيد ميلاد سعيد جيت مشتاق إليك كثيرأ أحبك الى الأبد".

إبن جون ترافولتا توفي عام 2009 خلال إجازة مع عائلته وكان في السادسة عشرة من عمره .

وأرفق ترافولتا المعايدة بصورة لإبنه الراحل جون سيت. يذكر أن جيت توفي نتيجة حادث مأساوي في البهاماس بعد إرتطام رأسه بحوض السباحة.

وفي سياق متصل توفيت زوجة جون ترافولتا كيلي بريستون عام 2020 بعد معاناة مع مرض السرطان.