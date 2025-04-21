فنانون عرب اختاروا نفس الأسماء لاولادهم.. تعرفوا اليها

ميرنا وليد - بيروت - بعض النجوم اختاروا لأولادهم أسماء متشابهة أو حتى متطابقة عن طريق الصدفة أو لأنهم أحبوا الاسم عندما سمعوا به.

اليكم بعض الاسماء التي فضلها النجوم لأولادهم:

-اسم تاليا: اسم عبري يعني "ندى الجنة" أو "المزهرية". اختارته كل من سيرين عبد النور، شيريهان، تامر حسني وبسمة بوسيل، طوني عيسى مع اختلاف في طريقة لفظه. ​

-اسم لي لي: اسم مقتبس من "ليلى"، ويعني "الليل" أو "الظلام". حملته ابنة أحمد حلمي ومنى زكي، وطفلة الفنانة الأردنية مي سليم. ​اسم آدم: -اسم آدم: ديني تقليدي، اختارته الفنانة أصالة لابنها، وهنادي الكندري لابنها أيضًا والفنان تامر حسني لابنه. ​

-اسم أيلا: اسم أيرلندي الأصل يعني "ضوء القمر". حملته ابنة نانسي عجرم، وابنة جويل مردينيان وابنة نور عريضة. ​

-اسم كنز: أطلقه محمد رمضان على ابنته، وهو مشابه لاسم "كنزي" الذي اختاره عمرو دياب لابنته، و"كنز" أيضًا هو اسم ابنة الإعلامية رابعة الزيات