فنانون عرب اختاروا نفس الأسماء لاولادهم.. تعرفوا اليها

ميرنا وليد - بيروت - بعض النجوم اختاروا لأولادهم أسماء متشابهة أو حتى متطابقة عن طريق الصدفة أو لأنهم أحبوا الاسم عندما سمعوا به.
اليكم بعض الاسماء التي فضلها النجوم لأولادهم:
-اسم تاليا: اسم عبري يعني "ندى الجنة" أو "المزهرية". اختارته كل من سيرين عبد النور، شيريهان، تامر حسني وبسمة بوسيل، طوني عيسى مع اختلاف في طريقة لفظه.
-اسم لي لي: اسم مقتبس من "ليلى"، ويعني "الليل" أو "الظلام". حملته ابنة أحمد حلمي ومنى زكي، وطفلة الفنانة الأردنية مي سليم. اسم آدم: -اسم آدم: ديني تقليدي، اختارته الفنانة أصالة لابنها، وهنادي الكندري لابنها أيضًا والفنان تامر حسني لابنه.
-اسم أيلا: اسم أيرلندي الأصل يعني "ضوء القمر". حملته ابنة نانسي عجرم، وابنة جويل مردينيان وابنة نور عريضة.
-اسم كنز: أطلقه محمد رمضان على ابنته، وهو مشابه لاسم "كنزي" الذي اختاره عمرو دياب لابنته، و"كنز" أيضًا هو اسم ابنة الإعلامية رابعة الزيات
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