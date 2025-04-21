البابا فرنسيس يندد بالوضع الإنساني المأساوي في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - الفاتيكان (وكالات)

ندد البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، خلال احتفالات عيد الفصح، أمس، بـ «وضع مأساوي مخجل» في قطاع غزة.

وقال البابا، في رسالته التي قرأها أحد معاونيه من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس: «أدعو الأطراف المتحاربة إلى أن يوقفوا إطلاق النار ويطلقوا سراح الرهائن، ويقدّموا المساعدات للشعب الجائع والذي يتطلّع إلى مستقبل سلام». وقبل دخوله المستشفى، حيث مكث 5 أسابيع للعلاج من الالتهاب الرئوي، كثف البابا انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، ووصف في يناير الوضع الإنساني في القطاع بأنه «خطير للغاية ومخزي».