عودة موضة قبعة "Baker Boy" بفضل كيت ميدلتون

ميرنا وليد - بيروت - قبل بضعة أيام، ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون في مقطع فيديو جديد، وهي ترتدي قبعة "Baker Boy" باللون الأخضر، مما أثار إعجاب عشاق الموضة وأعاد هذه الصيحة الكلاسيكية إلى الواجهة.

قبعة "Baker Boy" تُعرف أيضًا باسم Newsboy Cap. ظهرت لأول مرة في القرن الـ19 وكانت شائعة بين الخبازين وسعاة الصحف (ومنها جاء الاسم). عادت للموضة في التسعينيات وبداية الألفينات، وارتدتها نجمات مثل بريتني سبيرز وكريستينا أغيليرا.

وكيت تأثير في عالم الموضة تُعرف بذوقها الكلاسيكي الراقي، وكل قطعة ترتديها تتحول إلى "ترند". وبعد ظهورها بالقبعة، لوحظ ارتفاع البحث عنها على مواقع الموضة والشراء أونلاين.