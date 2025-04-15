الخليج اليوم .. جماعة الحوثي تُقر بمقتل القيادي "الظرافي" جراء استهدافه بغارة أميركية في صعدة

أقرت جماعة الحوثي الإرهابية، بمصرع أحد قياداتها بعد نحو أسبوع من الكشف عن استهدافه بغارة جوية أميركية في صعدة، شمالي اليمن.

وشيعت جماعة الحوثي، الأثنين، في صنعاء جثمان القيادي عبدالرحمن أحمد الظرافي مسؤول القطاع التربوي بمحافظة صعدة معقل الجماعة.

وأكتفت وسائل إعلام الحوثيين، بالإشارة الى ان الظرافي "استشهد وهو يؤدي واجبه في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" ، دون توضيح تاريخ ومكان مقتله.

صورة متداولة لتشييع القيادي الحوثي

وقبل أسبوع ، كشفت مصادر لـ"لعربية نت"، أن الغارة، التي نُفذت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل أبو عبدالله الحمران، المشرف العام للميليشيا في صعدة، والذي يُعد صاحب القرار الأول على المستويات الإدارية والعسكرية داخل المحافظة.