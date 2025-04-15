هاجر الشرنوبي توجّه إنتقاداً شديداً لهذه المراجع وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - إنتقدت الممثلة المصرية هاجر الشرنوبي على صفحتها الخاصة قوانين الأسرة لأنها لا تحقق برأيها مصلحة الطفل أو الأب.

وأشارت بما معناه أن القوانين بحاجة الى تعديل لأن زيارة الأب لأولاده واحدة أسبوعياً لا يجوز وحرمانه الطفل من زيارة الجد والجدة هو ظلم. وأضافت أنه يجب التركيز على مصلحة الطفل قبل مصلحة الأم والأب فهذا حقه أن يعيش في كنف والديه.

يُذكر أن هاجر الشرنوبي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حكيم باشا" من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، وسلوى عثمان.