شمس البارودي تشن هجوماً على محمد رمضان.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 11:54 صباحاً - فاجأت الفنانة المعتزلة شمس البارودي جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمنشور تهاجم من خلاله الفنان محمد رمضان بعد حالة الجدل التي أثارها خلال الأيام الماضية.

تعليق شمس البارودي

استرجعت شمس أزمة الطيار الشهيرة وقالت في المنشور: "حسبي الله ونعم الوكيل عملتوا قيمة للجاهل وهو ولا حاجه أحنا في زمن المسخ أنا سمعت وعارفه موضوع الطيار رحمة الله عليه بس أول مره أشوفه، يآرب القطع عيشه ينقطع من رحمة ربنا وكل قرش سحت يحاسب عليه في قبره عاجل غير آجل الرجل توفي قهرا ربنا يقهرك وكل من يقف جانب الباطل والتفاهه والسفه ومن جمع المال بعد فقر مدقع والفقر مش عيب واغتنى بالهيافه والسفه واستغل جهل البسطاء ويؤذي من هو أفضل منه قيمة وخلقا وانسانيه ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم".

وقد تفاعل متابعي شمس مع هذا المنشور، وأيد البعض رأيها خاصةً وأن محمد رمضان أصبح يُسىء لجمهوره بشكلٍ واضح خلال الفترة الماضية من خلال تصرفاته التي يعتبرها الجمهور غير لائقة.

يُشار إلى أن محمد رمضان يشارك حالياً في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المُقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة ‏الأمريكية، وتصدر اسمه ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بسبب ظهوره بأزياء غير لائقة في الحفل.

مشاركة محمد رمضان في رمضان 2025‏

يُذكر أن الفناندوماً ما يحرص على التواجد في الموسم الرمضاني من خلال مسلسلاته التلفزيونية، إلا أنه في رمضان ‏‏2025 قد أطل على جمهوره بتجربة جديدة من خلال تقديمه لبرنامج تلفزيوني.

وكان قد حقق في شهر رمضان الماضي نجاحاً كبيراً لدى الجمهور من خلال تقديمه لبرنامج "مدفع رمضان" والذي ‏تصدر من خلاله "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي.‏

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