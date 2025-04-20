11 ضابطا لاحتفالات المدارس

حدد دليل: «إطار الاحتفاء والتكريم للطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام»، الصادر عن وزارة التعليم، نحو 11 ضابطًا، في 6 مجالات للاحتفال والتكريم، والمجالات، هي: رعاية وتكريم الطلبة المتفوقين والموهوبين والمتميزين سلوكيًا والطلبة الخريجيين، وتفعيل الأيام العالمية، والمناسبات الوطنية «اليوم الوطني، يوم التأسيس»، ومجالس أولياء الأمور، وتفعيل الأنشطة والفعاليات الرياضية ، وإقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية «القراءة، والشعر، والالقاء»، وهدف الدليل إلى توفير ضوابط وإجراءات موحدة، وتحفيز مشاركة الأسرة مع المدرسة في الفعاليات والأنشطة، وتقدير جهود الطلبة وإنجازاتهم.

ضوابط الاحتفاء

01- التقيد بالقيم الداعمة للولاء والانتماء الوطني، مع احترام ثقافة المجتمع السعودي.

02- التقيد بالزي المدرسي المعتمد في المؤسسات التعليمية، مع الامتناع عن ارتداء الملابس التي تحمل صورًا أو عبارات غير لائقة.

03- اعتماد برنامج الحفل من لجنة التوجيه الطلابي واللجنة الإدارية في المدرسة.

04- يقام الاحتفاء أو التكريم داخل المدارس.

05- إذا كان الاحتفاء مركزيًا، يراعى تخصيص منطقتين مستقلتين للطالبات وأخرى للطلاب.

06- التقيد بضوابط وإجراءات التصوير.

07- إقامة الاحتفاء دون أي تكاليف على الطلاب والطالبات أو أولياء الأمور

08- مراعاة شروط الأمن والسلامة في مقر الحفل.

09- الحرص على عدم تأثر سير اليوم الدراسي خلال يوم الاحتفاء.

10- اعتماد المنتجات الإعلامية الخاصة بالاحتفاء أو التكريم

11- الالتزام بالأنظمة في إعداد ونشر المنتجات الإعلامية.