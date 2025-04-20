11 ضابطا لاحتفالات المدارس

ضوابط الاحتفاء
01- التقيد بالقيم الداعمة للولاء والانتماء الوطني، مع احترام ثقافة المجتمع السعودي.
02- التقيد بالزي المدرسي المعتمد في المؤسسات التعليمية، مع الامتناع عن ارتداء الملابس التي تحمل صورًا أو عبارات غير لائقة.
03- اعتماد برنامج الحفل من لجنة التوجيه الطلابي واللجنة الإدارية في المدرسة.
04- يقام الاحتفاء أو التكريم داخل المدارس.
05- إذا كان الاحتفاء مركزيًا، يراعى تخصيص منطقتين مستقلتين للطالبات وأخرى للطلاب.
06- التقيد بضوابط وإجراءات التصوير.
07- إقامة الاحتفاء دون أي تكاليف على الطلاب والطالبات أو أولياء الأمور
08- مراعاة شروط الأمن والسلامة في مقر الحفل.
09- الحرص على عدم تأثر سير اليوم الدراسي خلال يوم الاحتفاء.
10- اعتماد المنتجات الإعلامية الخاصة بالاحتفاء أو التكريم
11- الالتزام بالأنظمة في إعداد ونشر المنتجات الإعلامية.
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