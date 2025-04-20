جازان بلا قضايا عمالية والرياض تتصدر

خلت منطقة جازان من القضايا العمالية منذ بداية عام 2025 إلى الشهر الحالي في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي القضايا المنجزة في المناطق 35.850 قضية، والأحكام 33.927 حكما، وتصدرت منطقة الرياض القضايا المنجزة بـ13.568قضية والأحكام 12.476حكما، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ8749 قضية و8545 حكما.

طرق ودية

من جهته، أوضح المستشار القانوني صالح بدر أن عدم وجود قضايا عمالية في بعض المناطق قد تكون له أسباب عدة، منها قلة النشاط الاقتصادي إذا كانت المنطقة غير صناعية أو لا تحتوي على عدد كبير من الشركات والمؤسسات، فمن الطبيعي أن تقل أو تنعدم القضايا العمالية. أيضا عدم رفع القضايا وحل النزاعات بطرق غير رسمية، لأن في بعض المجتمعات يُفضل حل الخلافات بشكل ودي أو عن طريق العُرف دون اللجوء للمحاكم، بالإضافة إلى الخوف من فقدان الوظيفة، فبعض العمال يتجنبون تقديم شكاوى خوفًا من الطرد.

ساعات إضافية

أكد بدر أن القضايا العمالية تدور حول النزاعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، ومن أشهر أمثلتها الفصل التعسفي عندما يتم فصل العامل دون سبب مشروع أو دون اتباع الإجراءات القانونية. كذلك الرواتب المتأخرة أو الامتناع عن صرفها، مما يدفع العمالة لرفع قضايا ضد أصحاب العمل. أيضا فرض ساعات العمل، والامتناع عن إعطاء إجازات للعمال، والعمل لساعات إضافية دون مقابل أو عدم منح الإجازات النظامية. أيضا هناك إصابات العمل في حال تعرض العامل لإصابة في أثناء تأدية عمله وعدم تعويضه، هنا يلجأ إلى رفع قضية. ومن القضايا العمالية الحرمان من نهاية الخدمة، وهي عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل. وأوضح أن النظام كفل للعامل كل حقوقه، وفي حالة التقدم بدعوى قضائية يحصل على جميع الحقوق حسب النظام المتبع، وغالبا ما تكون جميع القضايا لمصلحة العامل، ويُلزم صاحب العمل بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية.

قضايا وأحكام بالمناطق

- الرياض

13.568

12.476

- مكة المكرمة

8749

8545

- الشرقية

5881

5625

- عسير

2392

2153

- تبوك

2225

2074

- المدينة المنورة

2171

2168

- القصيم

855

878

- حائل

4

3

- الجوف

3

3

- الحدود الشمالية

1

1

- نجران

1

1