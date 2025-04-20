عبد الله الرويشد يستأنف رحلته العلاجية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 11:54 صباحاً - قرر الفنان عبد الله الرويشد خلال الساعات القليلة الماضية مغادرة الأراضي الكويتية متجهاً لدولة ألمانيا، وذلك لاستكمال رحلة علاجه التي بدأها مؤخراً لتعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

عبد الله الرويشد يغادر الكويت

سكرين شوت لعبدالله الرويشد من الاستوري التابع لحساب روتانا على إستغرام

أعلن عن هذا الأمر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على "إنستغرام"، وتحديداً من خلال خاصية "الاستوري" إذ تم نشر صورة لـ "" بداخل الطائرة التي سوف تنقله إلى ألمانيا والفرحة والسعادة ترتسمان على وجهه، ومكتوب عليها منشور جاء كا التالي: "سفير الأغنيةيغادر الكويت إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج وإجراء الفحوصات الطبية، دعواتنا لك بالشفاء وترجع بالسلامة يا أبو خالد".

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آخر ظهور لعبد الله الرويشد

كان آخر ظهور للفنان عبد الله الرويشد في حفل تكريمه في ختام مهرجان فبراير الكويت 2025، حيث اجتمع نخبة من نجوم الغناء العربي للاحتفاء بعطائه الفني الممتد لأكثر من أربعة عقود، وأُقيم الحفل الختامي للمهرجان في 21 فبراير 2025، تحت شعار "ليلة للفن والتاريخ"، بتنظيم من شركة روتانا.

شارك في إحياء هذه الليلة المميزة كل من: أنغام، نبيل شعيل، خالد الشيخ، أصيل أبو بكر، فهد الكبيسي، مطرف المطرف، مساعد البلوشي، بدر نوري، خالد الملا، علي بن محمد، وفرقة ميامي، قدم الفنانون وصلات غنائية مميزة، احتفاءً بالرويشد وتقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة.

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