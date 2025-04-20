كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 11:54 صباحاً - نادرة وغريبة فعلاً الأسماء التي اخترناها في هذه القائمة، والتي يمكن إطلاقها على البنات، هي بمجملها عربية الأصل، ذات معنى عميق، وأحرف لا تتخيل أنه من الممكن جمعها، لتشكل اسماً للبنات، يمكن الفخر به، هذه الأسماء قد لا تتعرفون عليها إلا بعد بحث، لكننا نوردها بشكل تفصيلي لمعناها، وهي أسماء بنات غريبة ونادرة من حرف الطاء حتى القاف.

أسماء بنات غريبة ونادرة بحرف الطاء

طرب: ويعني تغنى فرحاً

طرب

أصل الاسم عربي، وهو مصدر الفعل طرب، ويعني تغنى فرحاً، وارتياح النفس لفرح لخبر أو جلسة، وهو نمط من الغناء فيه تطريب. ويرمز الاسم إلى العديد من المفاهيم العربية الجميلة مثل الفرح والسعادة، يتم تسمية الإناث به فيمنحها شخصية مميزة.

طوبى

أصل الاسم عربي، وهو اسم علم مؤنث يعني: الدعاء بالخير والغبطة والسَّعادة، والعيش الطيِّب الرغيد، وهو اسم لشجرة في الجنَّة. وأغلب الرأي أنها تعني (لتكن سعيداً أو لتكن مغبوطاً)

طوق

أصل الاسم عربي، يطلق على الإناث، وهو السوار الذي يتم ارتداؤه للتزيين. فيقال طوق الرقبة أي سوار يلتف حول الرقبة، وطوق الشعر أي السواء الذي يزين الشعر.

طرفاء

اسم عربي يطلق على البنات، وهو أحد أنواع الأشجار، البرية التي تتكاثر في أماكن تجمعات مياه الأمطار الأودية والشعاب، وهي تتكيف مع الأجواء الصحراوية بكل تقلباتها المناخية، ومتحملة بقوة للملوحة العالية، لا تحتاج إلى عناية فائقة ولا إلى ري متواصل. وقلّ ما يُستعمل في الكلام إلاّ في الشّعر.

طيف

أصل الاسم عربي، ويعني النسمة التي تطوف في المكان، وهو يوحي بالخيال الطائف من حولنا، أو أثناء النوم، ويطلق أيضاً على الجنون، وطيف هو قوس قزح المعروف بألوانه الحيوية فتسمى ألوان الطيف.

أسماء بنات غريبة ونادرة من حرف الظاء

ظيان: الياسمين البري

ظيان

اسم من أصل عربي، يطلق على الإناث ويعرف معنى ظيان في قاموس الكل وقاموس عربي عربي وهو الياسمين البري أو عشبة النار المعروفة برائحتها العطرة، كما يُطلق على العسل.

ظليلة

اسم عربي يطلق على البنات، ويعني الرَّوضةُ ذاتُ الشجرِ الكثيرِ المُلْتَفِّ. وظَلائلُ المُظللة بالأشجار، أو التي لا تصلها الشمس. وظليلة هي روضة كثيرة الأشجار. ومستنقع الماء في أسفل مسيل الوادي.

ظبية

أصل الاسم عربي، يطلق على الإناث، ويعني الغزال الأعفر، وهو اسم بمعنى جميل وينتشر بصورة كبيرة في دول الخليج.

ظمياء

القليل من الأشياء، أو مشتق من الظمأ وهو العطش الشديد، وهو اسم علم مؤنث عربي، معناه: الظمأى إلى الماء، ذات الشفة الذابلة فيها سمرة.

ظبا

من أجمل أسماء بنات النادرة جداً، ومعناه حدّ السيف والسِّنانِ والنِّصْل والخَنجر وما أَشْبه ذلك.

أسماء بنات غريبة ونادرة بحرف العين

عسجد: اسم جامع للجوهر كله من الدرّ والياقوت

عسجد

اسم عربي مؤنث، ويعني الذهب ؛ وقيل إنه اسم جامع للجوهر كله من الدرّ والياقوت الجواهر والكنوز مثل الياقوت والذهب.

عروب

الفصيحة، أو المرأة المتحببة إلى زوجها، وتقول العرب امرأةً عروب، أي رزقت من كُل شيءٍ حسناً وكمالاً وهي المدللةُ المحسود زوجها عليها.

عاتكة

اسم من أصل عربي يطلق على الإناث، ومعناه التي اصطبغ وجهها بالحمرة من أثر الطيب، الجميلة الكريمة، المتقبلة. وتعرف به عاتكة بنت عبد المطلب شاعرة وعمة النبي (صلى الله عليه وسلم) . الكريمة الخجولة المتعطرة.

عنقاء

أصل الاسم عربي ويعني طويلة العنق، أو الداهية، أو الهضبة المرتفعة الطويلة. وهو أيضًا طائر خرافي وهمي له اسم وليس له وجود يسمّى (عنقاء المغرب) جعلوه أحد المستحيلات.

عرين

عرين هو اسم علم مؤنث من أصل عربي، ومعناه هو الشوك، والعرين كذلك مأوى الأسد والضبع والذئب وسموا به مصغراً على المؤنث فقالوا عرين وعرينة. وقد يعني الفناء أو ساحة الدار أو البلد.

اقرئي معنا أجمل أسماء بنات أجنبية ومعانيها

أسماء بنات غريبة ونادرة بحرف الغين

غُراف: الغُراف بضم الغين هو الغُراب

غُراف

الغُراف بضم الغين هو الغُراب، وخص بعضهم به غُراب القيظ الضخْمَ الوافِرَ الجناحين، والجمع غربان، وربما سُمّي النَّسْرُ الكثيرُ الريشِ غُرافاً ، وكذلك هو الفتاة التي تمتلك شعراً طويلاً وأسود.

غبطة

اسم عربي يطلق على الإناث، وهي ما يتمنى المرءُ مِثْلَ ما للمغبوط من النعمة من غير أَن يتمنَّى زوالَها عنه.

غربة

اسم عربي يطلق على البنات، وتعني الانتقال والعيش بعيداً عن الوطن. أو هي من فقد أحبّتَه صار كالغريب بين الناس، وإن لم يفارق وطنَه. وقد تعني أيضًا بياض صاف.

غرد

اسم عربي يطلق على البنات، وهو بفتح الراء يعني الغناء بصوت مرتفع، وهو من أسماء بنات من ثلاث أحرف غريبة جداً. وغرد، بكسر الراء، هو المطرب عذب الصوت.

غبراء

اسم علم مؤنث، ويطلق على أنثى الذئب، أو الأرض البُنية. وبنو غبراء تعبير اصطلاحي أي اصطلحت الجماعة اللغوية على معناه فجرى مجرى المثل، وشاع استعماله بهذا المعنى فأصبح مؤثراً.

هل تحبين التعرف إلى أندر أسماء بنات؟

أسماء بنات غريبة ونادرة بحرف الفاء

فرات

الفرات في اللغة هو كل ماء عذب، ويقال ماء فرات، وهو الحلو أو العذب الزلال وهو اسم نهر، ويقال اسم فرات من أصل تركي، ويعني الشجاع أو المقدام. يعكس هذا المعنى الصفات الجميلة في مختلف الثقافات، مُؤكِّداً القوة والشجاعة والقدرة على مواجهة التحديات.

فوزات

أصل الاسم عربي، وهو جمع فَوْزَة. قال الشَّاعر: يا مَنْ يُسَائِلُ عَن فوزٍ وصُورَتِها إنْ كُنْتَ لم تَرَها فانْظُر إلى القمرِ لمْ يخلق اللهُ في الدنيا لها شبهًا إنِّي لأَحْسَبُها ليستْ منَ البشرِ. كما تعني الانتصار وتحقيق الفوز باستمرار.

فضة

اسم علم مؤنث عربي يكثر في الأرياف. توصف الفتاة بالفضة لبياضها وبريقها وغلاء ثمنها. وفضة هو معدن أبيض لماع ثمين يوجد في الطبيعة.

فضول

مصدر فضُلَ. وهو ما لا فائدة فيه "إنَّ هذا من فُضول الكلام كما يعني التطفُّل، أي تدخُّل المرء في ما لا يعنيه.

أسماء بنات غريبة ونادرة حسب الحروف الأبجدية العشرة الأولى

أسماء بنات غريبة ونادرة بحرف القاف

قطاف: ويعني أوان قطف الثمر

قطاف

أصل الاسم عربي، يطلق على الإناث، ويعني أوان قطف الثمر، وهو اسم غير منتشر في كثير من البلاد العربية. وصاحبة اسم قطاف تتمتع بشخصية جادة وهادئة، لديها طموح كبير وتسعى لتحقيق أهدافها من خلال وضع خطط مثالية.

قماشة

اسم عربي يطلق على البنات، وجمعه أَقْمِشة، وهي كلُّ ما يُنْسَج من الحرير والقطن ونحوهما .

قصواء

القصواء مأخوذة من قصا الشاة أي قطع من طرف أذنه؛ أيضاً معنى كلمة قصواء في اللغة هي الناقة التي أقصاها صاحبها عن العمل والخدمة ولم يرسلها للمرعى، وذلك لسمو مكانتها عنده ولكي تظل أمام عينيه لا تغيب عنها ليرعاها. والقصواء هي الشيء شديد البُعد، وهو من أسماء بنات مميزة ونادرة جداً لأنه اسم ناقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

قدوة

أصل الاسم عربي، ومنه جاءت كلمة القَدْوَ، وتعني الذي يتشعب منه الفروع ». وقال ابن منظور : "والقُدْوَةُ والقِدْوةُ : هي المثل والأُسوةُ، والحظوة، ومَنْ يُقتدى به ويُتَّخذ مثالاً".

قيلة

ويعني الملكة، وهو اسم نادر. ويطلق على قوم يقال لهم بنو قيلة نسبة لأمهم وهي: قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة بن عمرو بن عامر بن ماء السماء. والقيلة هي الرحلات البرية.