أحمد رزق يفجع بوفاة قريبته

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري أحمد رزق، عن وفاة عمته فاطمة رزق، وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "توفيت إلى رحمة الله عمتي الغالية الحاجة فاطمة رزق، والدة كل من: الدكتور محمود سامي أبو زيد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والمهندس مصطفى أبو زيد، والدكتورة ميرفت أبو زيد".



وختم أحمد رزق منشوره قائلاً: "دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

وتفاعل متابعو أحمد رزق مع منشوره، وقدموا له التعازي، وعبروا عن تعاطفهم معه، وطلبوا من الله أن يتغمد عمته الراحلة في واسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.