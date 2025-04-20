أحمد رزق يفجع بوفاة قريبته

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري أحمد رزق، عن وفاة عمته فاطمة رزق، وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "توفيت إلى رحمة الله عمتي الغالية الحاجة فاطمة رزق، والدة كل من: الدكتور محمود سامي أبو زيد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والمهندس مصطفى أبو زيد، والدكتورة ميرفت أبو زيد".
وختم أحمد رزق منشوره قائلاً: "دعواتكم بالرحمة والمغفرة".
وتفاعل متابعو أحمد رزق مع منشوره، وقدموا له التعازي، وعبروا عن تعاطفهم معه، وطلبوا من الله أن يتغمد عمته الراحلة في واسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.
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