مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب استقبال الأفلام لدورته الـ46

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 11:54 صباحاً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة السادسة والأربعين، المقرر إقامتها ما بين 12-21 نوفمبر 2025. وستبدأ فترة استقبال طلبات المشاركة، عبر الموقع الرسمي للمهرجان، ابتداءً من اليوم 20 أبريل، وحتى 1 أغسطس 2025، على أن يستمر التقديم المبكر حتى 31 مايو المقبل.

حسين فهي: مهرجان القاهرة حوار ابداعي بين صناع الأفلام والجمهور

وعبَّر الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، عن سعادته بانطلاق الاستعدادات للدورة الجديدة قائلًا: "يسعدنا أن نعلن عن فتح باب التقديم للدورة السادسة والأربعين من، وننتظر بشغف استقبال أفلام جديدة ومتنوعة تعكس رؤى سينمائية مختلفة وتُعبّر عن ثقافات متعددة. نؤمن بأن السينما لغة عالمية، وبأن المهرجان منصة حيوية للتلاقي الفني والحوار الإبداعي بين صناع الأفلام والجمهور".

ومن جانبه، أكد الناقد محمد طارق، المدير الفني للمهرجان، أن التحضيرات للدورة الجديدة قد بدأت بالفعل، وقال: "بدأنا العمل مبكرًا استعدادًا لدورة نأمل أن تكون مميزة، ونحن على ثقة بأن الأفلام المتقدمة للمهرجان دائمًا ما تكشف لنا عن مواهب واكتشافات سينمائية مبهرة وأصوات جديدة واعدة من مختلف أنحاء العالم".

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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويُعد، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أبرز المهرجانات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ويحمل تصنيفًا دوليًا رسميًا ضمن فئة A، وهو الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

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