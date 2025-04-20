الخليج اليوم .. 1332 حالة ضبط للممنوعات تسجلها المنافذ الجمركية بأسبوع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في السعودية 1332 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" لتعزيز الجانب الأمني والحد من الممنوعات.

إذ شملت الأصناف المضبوطة 106 أصناف من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 706 من المواد المحظورة. كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2261 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 26 صنفًا لمبالغ مالية، و10 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، إذ تستقبل الهيئة عبر هذه الأرقام البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.