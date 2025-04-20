شاهدوا جورجينا رودريغيز بالعباءة والحجاب بمسجد الشيخ زايد بأبو ظبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 11:54 صباحاً - من وقت أن استقرت جورجينا رودريغيز في المملكة العربية السعودية بعد انتقال شريكها كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، ظهر عليها تأثرها بالبيئة الجديدة التي تعيش بها والثقافة أيضاً، حيث ظهرت جورجينا كثيراً بالعباءة، كما نشرت فيديو في وقتٍ سابق لأبنائها يتحدثون اللغة العربية.

وقد شاركت جورجينا في الساعات القليلة الماضية مجموعة صور لها وهي بالعباءة والحجاب بمسجد الشيخ زايد بأبو ظبي.

جورجينا رودريغيز بإطلالة عربية خالصة

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شاركت جورجينا رودريغيز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، مجموعة من الصور وهي بمسجد الشيخ زايد في أبو ظبي. وكان لافتاً للانتباه اعتمادها العباءة والحجاب أثناء الزيارة.

ولم تعلق شريكة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على الصور، إنما اكتفت بإضافة رمز تعبيري للقلب، ولكن انهالت عليها التعليقات التي عبَّر من خلالها متابعوها عن مدى إعجابهم بإطلالتها خاصةً إرتدائها الحجاب الذي اعتبره البعض لائقاً بشكلٍ كبير على وجهها.

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جورجينا تكتب وشماً باللغة العربية

وشم جديد لـ جورجينا باللغة العربية- الصورة عبر خاصية ستوري لحسابها بإنستغرام

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، نشرت جورجينا رودريغيز، صورة عبر خاصية القصص بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، واقتصرت الصورة على يدها اليسرى، التي كانت ترتدي فيها خاتماً ألماسياً ضخماً، وأظهرت بالصورة وشمها الجديد والذي جاء باللغة العربية، وجاءت العبارة كالآتي:"وابعد عنا الشر آمين".

كما كتبت جورجينا على الصورة الجملة نفسها "وابعد عنا الشر آمين"، وسرعان ما انتشرت الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي لاقت رواجاً كبيراً لدى رواد السوشيال ميديا.

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كريستيانو رونالدو يتحدث عن زواجه من جورجينا

دائماً ما تثير علاقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشريكته جورجينا رودريغيز التساؤلات التي تتعلق بزواجهما وموعده ولماذا لم يتزوجا حتى الآن، فعلاقتهما بدأت منذ عام 2016، ولديهما ابنتان: آلانا، 7 سنوات، وبيلا، عامان، كما أن جورجينا ترعى أطفاله الثلاثة الآخرين.

وفي مقابلة ببرنامجها الواقعي "أنا جورجينا" والذي يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، كشف كريستيانو رونالدو أنه لن يتزوج شريكته جورجينا رودريغيز إلا عندما "يحصلان على التوافق"، أي عندما يكون الوقت مناسباً وتقع كل الأمور في حياتهما في مكانها الصحيح.

قال رونالدو: "أقول لها دائماً: عندما نصل إلى تلك اللحظة، كما هو الحال في كل شيء في حياتنا، وهي تعرف ما أتحدث عنه، قد يكون ذلك بعد عام، أو قد يكون بعد ستة أشهر، أو قد يكون بعد شهر، أنا متأكد تماماً من أنه سيحدث".

جورجينا رودريغز أيضاً كان لها تعليقها حول مسألة زواجها من رونالدو في "أنا جورجينا"، حيث أخبرت عارضة الأزياء كيف سخر منها أصدقاؤها بشأن موعد زواجها، وقالت: "إنهم دائماً ما يمزحون بشأن الزفاف، متى سيكون الزفاف؟ منذ صدور أغنية جينيفر لوبيز "The Ring Or When"، بدأوا يغنونها لي. حسناً، هذا ليس قراري".

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