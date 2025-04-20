محمد منير تعاون مع هؤلاء الشعراء والملحنين في ألبومه المنتظر

ميرنا وليد - بيروت - من المقرر أن يطلق الفنان المصري محمد منير، أغنيات ألبومه الجديد، خلال فصل الصيف المقبل.

ويضم ألبوم محمد منير الجديد، العديد من الأغنيات المنوعة، التي تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين، نذكر من الشعراء مصطفى حدوتة، هالة زيات، تامر حسين، منة القيعي وكوثر مصطفى، أما من الملحنين، فنذكر إيهاب عبد الواحد، أحمد زعيم، عزيز الشافعي والراحل محمد رحيم.

أما بالنسبة للتوزيع الموسيقي للأغنيات، فقد تعاون محمد منير مع عمرو عبد الفتاح وأسامة الهندي، ميكس وماستر أمير محروس.

وسيتم إطلاق أغاني الألبوم بشكل منفرد وعلى مراحل.

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