أردوغان: يجب أن تنتهي حالة الجنون هذه التي تهدد دول المنطقة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية ليس مجرد دفاع عن شعب مظلوم بل هو دفاع عن الإنسانية والسلام والعدالة.

وأضاف أردوغان في كلمة له، أن القضية الفلسطينية قضية كرامة شعب تعرض لشتى أنواع القمع والوحشية والمجازر منذ ما يقرب من قرن.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقتل بجنون أشقاءنا الفلسطينيين أطفالاً ونساءً ورضعاً ومسنين، مستنكراً صمت مؤسسات صحفية دولية حيال مقتل الصحفيين وصمت مدافعين عن حقوق الإنسان حيال مقتل الأطفال في غزة .

واستهجن لا مبالاة المتشدقين بالحرية والحقوق والقانون وحرية الصحافة إزاء سياسة المجازر الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 18 شهرًا.

واكد أردوغان أن "النظام العالمي الذي لا يقف إلى جانب المظلومين محكوم عليه بأن يصبح دمية بأيدي الظالمين".

وأوضح أن "القانون الدولي أصبح أداة لتعزيز سلطة الأقوياء بدلا من إقامة العدل"، مستنكراً صمت الدول الغربية تجاه الممارسات الإسرائيلية فيما تشهر سلاح الحظر مع أبسط الحوادث في دول أخرى.

واعرب عن أسفه حيال عدم تمكن العالم الإسلامي من تحقيق المطلوب منه بشأن غزة، قائلاً "إن الدول التي تصمت على مقتل الفلسطينيين تحاول تبرير الإبادة الجماعية بوصم المقاومة في غزة بأنها "إرهاب"".

ودعا أردوغان أصحاب الضمائر الحية والإسرائيليين أيضا "للتحرك ضد الكارثة" التي خلقتها إدارتهم، مشيراً إلى أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان تظهر جليا أن حكومة نتنياهو لا تريد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد على ان "الحكومة الإسرائيلية تحاول القضاء على الأبرياء الذين لم تقتلهم بالقنابل بوقف المساعدات عنهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من الأدوية".

وقال "سنواصل النضال بلا كلل أو ملل حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشدداً على أن أي مقترح يهدف لطرد الفلسطينيين من أرضهم التي عاشوا فيها لآلاف السنين لا يحمل أي قيمة بالنسبة لنا.

وأكد ضرورة ان تنتهي حالة الجنون هذه التي تهدد دول المنطقة وتقلقها بأسرع وقت وإلا فإن هذه النار ستحرق قريبا مؤججيها.

وقال أردوغان "سنقدم كل ما بوسعنا من دعم ليتمكن الفلسطينيون من العيش بحرية في وطنهم الأم وسنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى لو بقينا وحدنا".

المصدر : وكالات