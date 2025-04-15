كاتي بيري وطاقم نسائي برحلة الى الفضاء على متن صاروخ وهذا ما فعلته فور عودتهن

ميرنا وليد - بيروت - انطلقت المغنية كاتي بيري ضمن طاقم نسائي بالكامل، متجهةً إلى حافة الفضاء في رحلة شبه مدارية يوم الاثنين، وفقًا لبث مباشر من بلو أوريجين.



انطلقت بيري وخمس نساء أخريات على متن صاروخ نيو شيبرد بعد الساعة 8:30 صباحًا بقليل (13:30 بتوقيت غرينتش) من غرب تكساس.

وحلقت الرحلة على ارتفاع يزيد عن 60 ميلًا (100 كيلومتر) فوق الأرض، وعبرن خط كارمان، وهو حدود الفضاء، قبل العودة في رحلة استغرقت حوالي 10 دقائق.

وتضم الرحلة طاقمًا نسائيًا بالكامل، يضم إلى جانب بيري لورين سانشيز، خطيبة مؤسس أمازون جيف بيزوس، مقدمة البرامج جايل كينغ، مهندسة الفضاء أيشا بوي، العالِمة والناشطة أماندا نجوين، ورائدة الأعمال كيرياني فلين، وهذه المهمة تُعد أول رحلة فضائية بطاقم نسائي فقط منذ رحلة رائدة الفضاء الروسية فالنتينا تيريشكوفا عام 1963.

وفور عودتهن قبّلت كاتي بيري الأرض كردة فعل أولية على عودتها.