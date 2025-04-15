شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات "الملاكى" المرخصة خلال مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى للمركبات عن شهر مارس 2025 أن عدد السيارات "الملاكى" التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15139سيارة ملاكى.

وجاء من بينها 154 سيارة موديل 2021و297سيارة موديل 2022 و595 سيارات موديل 2023 و2520 موديل 2024 و11573 موديل 2025.

يذكر أن عدد المركبات المتنوعة التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37220 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1395مركبة موديل 2021و2070 مركبة موديل 2022و1610مركبة موديل 2023 و5823 مركبة موديل 2024 و26322 مركبة موديل 2025.



