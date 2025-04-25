شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 بعد تقلبات حادة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، وذلك بعد موجة من التقلبات التي ضربت الأسواق أمس على خلفية التوترات المتجددة في ملف الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهاً

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38560 جنيهًا



الاستقرار الحالي يعكس حالة من الترقب لدى المتعاملين في السوق، بعد أن سجلت الأونصة العالمية ارتفاعًا واضحًا أمس، لتعود إلى مستوى 3329 دولارًا بزيادة نسبتها 1.3%، عقب انخفاضها إلى 3285 دولارًا بفعل آمال مؤقتة بتهدئة تجارية لم تدم طويلًا.

وكانت الأسواق العالمية قد تفاعلت أمس مع تصريحات رسمية من الصين نفت فيها وجود مفاوضات تجارية جارية مع واشنطن، وهو ما أعاد المخاوف بشأن تصعيد جديد في الحرب التجارية، وأدى إلى إقبال واسع على الذهب كأداة للتحوط في ظل تراجع ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم.

محليًا، أسهم استقرار سعر صرف الجنيه نسبيًا وتوازن العرض والطلب في إبقاء الأسعار دون تغيير يُذكر في تعاملات اليوم، وسط ترقب لأي تحركات جديدة على الساحة الدولية قد تعيد إشعال تقلبات الذهب مجددًا.