الاقتصاد

استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 بعد تقلبات حادة

0 نشر
0 تبليغ

استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 بعد تقلبات حادة

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 بعد تقلبات حادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الجمعة، 25 أبريل 2025 01:06 ص

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، وذلك بعد موجة من التقلبات التي ضربت الأسواق أمس على خلفية التوترات المتجددة في ملف الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهاً

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38560 جنيهًا


الاستقرار الحالي يعكس حالة من الترقب لدى المتعاملين في السوق، بعد أن سجلت الأونصة العالمية ارتفاعًا واضحًا أمس، لتعود إلى مستوى 3329 دولارًا بزيادة نسبتها 1.3%، عقب انخفاضها إلى 3285 دولارًا بفعل آمال مؤقتة بتهدئة تجارية لم تدم طويلًا.

وكانت الأسواق العالمية قد تفاعلت أمس مع تصريحات رسمية من الصين نفت فيها وجود مفاوضات تجارية جارية مع واشنطن، وهو ما أعاد المخاوف بشأن تصعيد جديد في الحرب التجارية، وأدى إلى إقبال واسع على الذهب كأداة للتحوط في ظل تراجع ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم.

محليًا، أسهم استقرار سعر صرف الجنيه نسبيًا وتوازن العرض والطلب في إبقاء الأسعار دون تغيير يُذكر في تعاملات اليوم، وسط ترقب لأي تحركات جديدة على الساحة الدولية قد تعيد إشعال تقلبات الذهب مجددًا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements