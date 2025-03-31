شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة توحيد الصف لمواجهة مخططات تصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة اليوم الأحد، ضرورة إنجاز المصالحة لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.



وقالت النتشة "إن هناك حاجة ملحة لتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".



وحذرت المسؤولة الفلسطينية من تداعيات فشل تحقيق المصالحة الوطنية خاصة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.