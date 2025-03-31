اخبار الخليج

العمل الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة توحيد الصف لمواجهة مخططات تصفية القضية

0 نشر
0 تبليغ

العمل الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة توحيد الصف لمواجهة مخططات تصفية القضية

شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة توحيد الصف لمواجهة مخططات تصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة اليوم الأحد، ضرورة إنجاز المصالحة لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.


وقالت النتشة "إن هناك حاجة ملحة لتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".


وحذرت المسؤولة الفلسطينية من تداعيات فشل تحقيق المصالحة الوطنية خاصة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements