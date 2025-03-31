شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الإثنين 31 مارس 2025 فى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر صرف اليورو اليوم الإثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك استقرار أمام الجنيه في تعاملات البنوك المصرية. وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.46 جنيه للشراء، و54.61 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.22 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر سعر اليورو في بنك مصر 54.22 جنيه للشراء. 54.66 جنيه للبيع. وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.46 جنيه للشراء.

54.61 جنيه للبيع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.22 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر

54.22 جنيه للشراء. 54.66 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.23 جنيه للشراء. 54.66 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.22 جنيه للشراء. 54.61 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى 54.26 جنيه للشراء.

54.63 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة

54.22 جنيه للشراء. 54.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.26 جنيه للشراء. 54.69 جنيه للبيع

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