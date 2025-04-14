شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 341 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في السعودية سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في السعودية، اليوم الإثنين، 389.5 ريال، مقارنة بـ390.25 ريال أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في السعودية، اليوم الإثنين، 357 ريالا، مقارنة بـ357.75 ريال، أمس الأحد. عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في السعودية، اليوم الإثنين، إلى: 341 ريالا، مقارنة بـ341.5 ريال أمس.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في السعودية، اليوم الإثنين، 292.25 ريال، مقارنة بـ292.75 ريال، أمس الأحد. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في السعودية، اليوم الإثنين، 227.25 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، 194.75 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 12117 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 2727 ريالا.

