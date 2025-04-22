أمي النسخة السعودية من Anne والعرض قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:20 مساءً - تستعد إحدى المنصات الرقمية لعرض المسلسل السعودي الجديد "أمي"، وهو النسخة المحلية من المسلسل التركي الشهير "Anne"، حيث يخوض العمل في دراما اجتماعية مؤثرة.

مشهد مؤثر

ولفت مشهد تشويقي نشره حساب et بالعربي على "إنستغرام" أنظار المتابعين، إذ ظهر النجم تركي اليوسف وهو يضع ابنته داخل كيس قمامة، في لقطة صادمة، تكتشفها الفنانة رنا جبران التي تدخل في حالة من الذهول وعدم التصديق، وجاء التعليق الذي المرفق بهذا المشهد كالتالي: "يضع ابنته في كيس قمامة ET بالعربي يحصل حصرياً على مشهد منالنسخة السعودية منوسيعرض قريباً على منصة شاهد".

يشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، على رأسهم تركي اليوسف، سناء بكر يونس، العنود سعود، نايف الظفيري، محمد شامان، فايز بن جريس، أسمهان توفيق، ريم العلي، وهمس بندر. وقد جرى تأليف المسلسل من خلال ورشة تضم مجموعة من الكُتاب، في تجربة درامية سعودية تستهدف تسليط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية حساسة بطابع مشوق.

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مسلسل ANNE

ودارت أحداثحول الطفلة (ملاك) ذات السبع سنوات التي تتعرض للتجاهل وعدم الاهتمام من والدتها، فتجد العطف والاهتمام من معلمتها (زينب) وتتحول علاقتهما إلى أم وابنة، وشارك في بطولة المسلسل التركي عدد من النجوم منهم جانسو دير، وحيدة جردم.

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"خريف القلب" أول عمل سعودي مقتبس من قصة تركية

جدير بالذكر، أن مسلسل "خريف القلب" هو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين، واستطاع المسلسل أن يتصدر الترند على السعودية منذ عرض حلقاته، واستطاع أن يحظى بمتابعة كبيرة من المشاهدين.

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