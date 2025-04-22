خاص لسيدتي: مريم عبد الرحمن مشاركة بفيلم ثقوب بمهرجان أفلام السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:20 مساءً - تواجدت الفنانة مريم عبد الرحمن بمهرجان أفلام السعودية بدورته 11 والذي بدأت فعالياته من 17 ويستمر إلى 23 أبريل 2025، تحت شعار "قصص ترى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام في الظهران بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت مريم عبد الرحمن أنها مشاركة بفيلم سيُعرض بالمهرجان قائلة: "سيُعرض لي فيلم طويل بعنوان "ثقوب"، وهو مشارك بالمسابقة وأتمنى له الفوز ومتفائلة بذلك، وقد شارك الفيلم سابقًا بعدد من المهرجانات".

فيلم "ثقوب"

"ثقوب" فيلم يروي حكاية تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل واحد منهما في مدينة بعيداً عن الآخر، بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة! والفيلم هو أحد إنتاجات مسابقة ضوء لدعم الأفلام، وهو من بطولة مشعل المطيري ومريم عبدالرحمن ومن إخراج عبدالمحسن الضبعان".

أما أعمالها القادمة قالت مريم: "لدي عملان الأول يعرض الآن وهو مسلسل هزاع مع الفنان خالد صقر، وهنالك عمل آخر بعنوان حبتين مع الفنان عبد المحسن النمر سيُعرض قريبًا". وهنالك عمل لا زال بطور الإعداد لا نستطيع الحديث عنه الآن إلى أن يكتمل.

آخر أعمال الفنانة مريم عبد الرحمن

أما آخر أعمالفهو مسلسل "عمتي نوير"، من بطولة الفنانة مريم الغامدي، ريم الحبيب،، زارا البلوشي، محمد الهاشم، بدور العتيبي، ونوف سعد.

مسلسل "شباب البومب" من بطولة فيصل العيسى، مهند الجميلي، عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، شفيقة يوسف، وائل الجربي، طرفة الشريف، هيلدا ياسين، نجود أحمد، مريم عبدالرحمن، سليمان المقيطيب، وعدد كبير من الفنانين.

ومسلسل "أم 44" هو مسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنانة ليلى عبدالله، سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي، بالإضافة إلى آخرين.

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