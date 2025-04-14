شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تنظم النسخة الأولى لمؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة 17 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

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أبرز موضوعات المؤتمر

محاكاة ”نموذج الأمم المتحدة“ MUN

الدمام - شريف احمد - تُنظِّم عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال الفترة من 17 وحتى 19أبريل 2025م، مؤتمر محاكاة ”نموذج الأمم المتحدة“ MUN، في نُسخته الأولى، بمشاركة أكثر من «130» طالبة وطالبًا من جامعات الرياض والمرحلة الثانوية، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.ويسعى المؤتمر إلى تمكين المشاركين من خلال تنمية المهارات البحثية والتحليلية، والتفاوض، وحل المشكلات، والمساهمة في تطوير المهارات الأساسية، مثل: الخطابة العامة، والتحدث أمام الجمهور، فضلًا عن تنمية التفكير النقدي، وتنمية الإدراك المفاهيمي حول آليات صنع القرار الدولي، واكتساب رؤى قيمة حول الشؤون الدولية.ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات عبر محاكاة لجان الأمم المتحدة، وذلك من خلال خمس لجان تتناول قضايا عالمية متنوعة، تشمل قضايا الأزمات الإنسانية والنزاعات في إطار مجلس الأمن الدولي UNSC».بينما تُركِّز لجنة مكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة «UNODC»، على موضوع دراسة إدارة المواد الطبية وفق الضوابط الدولية.كما تبحث لجنة برنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP»، عن موضوع مسارات مبتكرة لتحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدام.في حين تناقش لجنة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة «UNHRC»، موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب لجنة جامعة الدول العربية التي تُسلِّط الضوء على أهمية الحفاظ على الموروث العربي.الجدير بالذكر أنَّ محاكاة ”نموذج الأمم المتحدة“ MUN؛ تُعد محاكاة أكاديمية لجلسات الأمم المتحدة، يُمثِّل فيها الطالبات والطلاب كوفود لدولٍ مختلفة؛ بهدف مناقشة القضايا العالمية، وإيجاد حلول لها من خلال منظور السياسات والمواقف الخاصة بكل دولة.ويأتي مؤتمر محاكاة ”نموذج الأمم المتحدة“ MUN ضمن أدوار عمادة شؤون الطالبات، للإسهام في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، الرامية إلى تحقيق التميُّز في التعليم والتعلُّم، وإيجاد بيئة داعمة للابتكار، وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، وقيادة التأثير المعرفي والمجتمعي من خلال بناء جسور التواصل مع المجتمع المحلِّي والعالمي.