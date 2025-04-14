شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت على موعد مع اختبار جديد وسط أسواق متقلبة ونتائج حاسمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمر الأسواق الأمريكية بأسبوع حافل بالإعلانات المالية من جانب كبريات البنوك وشركات الترفيه والرعاية الصحية، في وقت لا تزال فيه تداعيات التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها الثقيلة على ثقة المستثمرين، بحسب تقرير نشرته منصة "إنفستدوبيديا" الأمريكية. نتائج مرتقبة من عمالقة المال والتكنولوجيا من المنتظر أن تكشف هذا الأسبوع شركات بارزة عن نتائجها الفصلية، من بينها:

جولدمان ساكس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، ونتفليكس، وشركة TSM لأشباه الموصلات، ويونايتد إيرلاينز، ويونايتد هيلث.

كما تترقب الأسواق أيضًا صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، التي قد توضح ما إذا كان الإنفاق الاستهلاكي بدأ بالتباطؤ، إضافة إلى مؤشرات جديدة من قطاع الإسكان عبر بيانات تصدر لاحقًا خلال الأسبوع.

اقرأ أيضاً: وول ستريت تتعافى بعد تعليق ترامب للرسوم وشكوك حول تلاعبه بالأسواق تقلبات حادة تقودها الرسوم وضعف الدولار أنهت وول ستريت الأسبوع الماضي على وقع تداولات متقلبة تأثرت بالإعلانات الجديدة حول التعريفات الجمركية الأمريكية. وتزامن ذلك مع تسجيل مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو (VIX) حوالي 40 نقطة، وهو ما يزيد عن ضعف متوسطه التاريخي، وفقًا لصحيفة "ذي إيكونوميك تايمز".

ويرى محللون أن تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لملف الرسوم الجمركية، ثم إعلانه عن تعليق بعضها لمدة 90 يومًا، لم ينجح في تبديد القلق المستمر بشأن الأثر الاقتصادي طويل الأمد، خاصة مع ضعف الدولار وهبوط أسعار سندات الخزانة الأمريكية.

اقرأ أيضاً: ماذا يعني قرار اعفاء شركات التكنولوجيا من الرسوم الجمركية؟ نزيف أبريل: 6 تريليونات دولار تبخرت في الثاني من أبريل، واجهت الأسواق ما وصفه محللون بـ"الانهيار المرعب"، حيث فقدت البورصات الأمريكية نحو 6 تريليونات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، قبل أن يُطلق ترامب تصريحات تهدئة بشأن الرسوم الجمركية أنقذت الموقف جزئيًا. الأرباح تحت المجهر.. هل تصمد الأسواق؟ يرى مراقبون أن نتائج الشركات الفصلية تمثل هذا الأسبوع اختبارًا حاسمًا لصبر المستثمرين، في وقت لا تزال فيه الأسواق شديدة الحساسية لأي تطورات مرتبطة بالتجارة الدولية أو بتصريحات من البيت الأبيض.

وتتجه الأنظار إلى بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس، لكنها قد لا تعكس الواقع الحالي نظرًا لأنها تغطي الفترة التي سبقت إعلان ترامب عن الرسوم الجديدة. ثقة المستهلك تتراجع والتضخم يتصاعد أظهر استطلاع رأي حديث نُشر يوم الجمعة تراجعًا حادًا في ثقة المستهلك الأمريكي خلال أبريل، بالتزامن مع قفزة في توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1981، ما يعكس قلقًا واسعًا من تصاعد التوترات التجارية.