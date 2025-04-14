شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4655 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب اليوم 14 أبريل 2025، في مصر، خلال التعاملات الصباحية. أسعار الذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الإثنين، 5320 جنيها للبيع، و5291.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الإثنين، 4876.75 جنيه للبيع، و4850.5 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الإثنين، 4655 جنيها للبيع، و4630 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الإثنين، 3990 جنيها للبيع، و3968.5 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر سجل سعر سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الإثنين، 3103.25 جنيه للبيع، و3086.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الإثنين، 2660 جنيها للبيع، و2645.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين، 37240 جنيها للبيع، و37040 جنيها للشراء.

