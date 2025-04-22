شكرا لقرائتكم خبر عن 105 جنيهات مكاسب كبيرة فى سعر الذهب اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

حقق سعر الذهب في السوق المصرى اليوم على مدار تعاملات اليوم مكاسب وصلت إلي 105 جنيهات، في ظل التوترات التجارية التي دفعت اونصة الذهب لمستويات قياسية وغير مسبوقة فى البورصة العالمية.

وهناك حالة من الترقب لتحركات الأسعار العالمية وتذبذب في أسعار صرف الدولار الذي تراجع لأدني مستوي في 3 سنوات.



ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع كبير في سعر الأوقية عالميًا عند 3416 دولارا، في ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأميركية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر.

وفيما يلي أحدث الأسعار المتداولة في سوق الذهب بمصر (دون احتساب المصنعية):

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5589 جنيهاً

عيار 21: 4890 جنيهاً

عيار 18: 4191 جنيهاً

الجنيه الذهب: 39120 جنيهاً



وتختلف الأسعار من محل إلى آخر باختلاف المصنعية وهامش الربح، فيما يظل السوق المحلي تحت تأثير مباشر لعوامل العرض والطلب بجانب تحركات السوق العالمية.