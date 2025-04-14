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دون خسائر.. زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

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واس - بورت مورسباي 0 تبليغ

  • دون خسائر.. زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة 1/2
  • دون خسائر.. زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 60 كيلومترًا، من مدينة "كيمبي"، وعلى عمق 63.9 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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