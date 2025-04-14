شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر.. زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، بابوا غينيا الجديدة.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 60 كيلومترًا، من مدينة "كيمبي"، وعلى عمق 63.9 كيلومترًا.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.