8 نصائح للتخلص من الانتفاخ بعد تناول الرنجة والفسيخ

القاهرة - سمر حسين - صحة

الرنجة والفسيخ من الأطعمة الشعبية في مصر، وتحظى بشعبية كبيرة في الأعياد، كما يعكس ارتباط المصريين بعاداتهم الثقافية التي تشمل الأطعمة التقليدية التي تميز الأعياد عن غيرها من الأيام، خاصة وإن تُعتبر هذه الأطعمة مذاقًا مميزًا يمزج بين الملوحة والتوابل، وهو ما يفضله كثير من المصريين في الأعياد.

ويعاني العديدون من الشعور بالانتفاخ بعد تناول الفسيخ والرنجة بكميات كبيرة، والذي قد يستمر لأوقات طويلة، لذا لابد من القيام ببعض الأمور للتخلص من الانتفاخ.

8 نصائح للتخلص من الانتفاخ بعد الرنجة والفسيخ

وقدم الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، 8 نصائح للتخلص من الانتفاخ بعد الرنجة والفسيخ، جاءت على النحو التالي

لا تأكل الكثير من الألياف.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

تناول الطعام والشراب ببطء وعلى مهل.

تجنب المشروبات الغازية.

تناول مشروب الزنجبيل إذ يحتوي على مادة طاردة للريح وبالتالي يساعد في تقليل الغازات الزائدة في الجهاز الهضمي.

تجنب مضغ العلكة.

تساعد التمارين الخفيفة بعد تناول الطعام مثل المشي على تقليل الانتفاخ.

تجنب التحدث أثناء الأكل.

مشروبات بعد تناول الرنجة والفسيخ

وإليكم بعض المشروبات التي يفضل تناولها بعد الرنجة والفسيخ، ما يساعد في توازن مستويات الأملاح، وتحسين عملية الهضم وتعيد النشاط للجسم.

تجنب احتباس السوائل في الجس

- عصير الموز بالحليب.

- عصير الكنتالوب.

- البطيخ.

- خليط البقدونس

- اليانسون.

- الشاي الأخضر.

- الكركديه البارد.