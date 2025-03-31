أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لـ"حركة المقاومة الإسلاميّة" (حماس)، بـ"أنّنا فجّرنا دبّابةً صهيونيّةً بعبوة معدّة مسبقًا، خلال عملها قرب الخطّ الفاصل، وقصفنا المكان بعدد من قذائف الهاون شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك بتاريخ 2025-03-29".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": فجّرنا دبابة إسرائيلية قرب الخط الفاصل شرق خانيونس وقصفنا المكان بقذائف "هاون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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