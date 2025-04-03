إيلون ماسك يتصدر قائمة أثرياء العالم في 2025

تصدر إيلون ماسك، قائمة "فوربس" لأثرياء العالم في 2025، بفضل مشاركته في تأسيس سبع شركات، من بينها "تسلا" و"سبيس إكس" والشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي".
وعلى الرغم من توجهه لخفض التكاليف والنفقات الفيدرالية خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلا أن ماسك عزز ثروته بمقدار 147 مليار دولار في العام الماضي.
وفقا للقائمة السنوية التاسعة والثلاثين لأثرياء العالم من "فوربس"، بلغت قيمة ثروات أكثر من 3 آلاف فرد من رواد الأعمال والمستثمرين والورثة حوالي 16.1 تريليون دولار، مسجلة زيادة تقارب تريليوني دولار مقارنة بـ 2024.
واحتل مارك زوكربيرغ، مؤسس "ميتا"، المرتبة الثانية في القائمة، تلاه "جيف بيزوس" مؤسس "أمازون"، ثم "لاري إيلسون" و"برنارد أرنو".
وبرزت الولايات المتحدة بتصدرها عدد المليارديرات بوجود 902 فرد، تليها الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، بعدد 516 مليارديرًا، والهند بعدد 205 مليارديرات.
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