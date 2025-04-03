كأس ألمانيا: شتوتغارت يلحق بأرمينيا بيليفيلد الى المباراة النهائية

الرياص - اسماء السيد - برلين : لحق شتوتغارت بأرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة الى المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم بتغلبه على ضيفه لايبزيغ 3 1 الأربعاء في نصف النهائي.

وسجل أنجيلو ستيلر (5) ونيك فولتيماد (57) وجايمي ليفلينغ (73) أهداف شتوتغارت، والسلوفيني بنجامين شيشكو (62) هدف لايبزيغ.

وكان أرمينيا بيليفيلد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتجريد باير ليفركوزن حامل الثنائية المحلية الموسم الماضي، من اللقب بتغلبه عليه 3 1 الثلاثاء، وبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وتقام المباراة النهائية على الملعب الاولمبي في برلين في 24 أيار/مايو المقبل.

وواصل شتوتغارت وصيف بطل الدوري الموسم الماضي، مشواره نحو إنقاذ موسمه كونه يحتل المركز الحادي عشر، ببلوغ المباراة النهائية السابعة في تاريخه والأولى منذ موسم 2012 2013 عندما خسر امام بايرن ميونيخ.

وأحرز شتوتغارت اللقب ثلاث مرات اعوام 1954 و1958 و1997، وخسر المباراة النهائية ثلاث مرات 1986 و2007 و2013.

وهو الفوز الثالث تواليا لشتوتغارت على لايبزيغ وجميعها على أرضه بعدما تغلب عليه في المباراتين الاخيرتين بينهما في الدوري.

في المقابل، تابع لايبزيغ نتائج المخيبة في أول مباراة له بقيادة مدربه المؤقت المجري لوف جولت خليفة ماركو روزه المقال من منصبه الاحد الماضي عقب الخسارة امام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 0 1 في الدوري.

وفشل لايبزيغ المتوج باللقب في عامي 2022 و2023 في بلوغ النهائي الخامس في تاريخه وفي المواسم السبعة الاخيرة بعدما خسر نهائي عامي 2019 و2021.

وكان شتوتغارت صاحب الافضلية في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عندما مرر ليفلينغ كرة عرضية تابعها المدافع ماكسيميليان ميتلشتادت "على الطاير" ارتطمت باحد المدافعين وتحولت الى ركنية (4).

وكانت الركلة الركنية مصدر افتتاح التسجيل لأصحاب الارض عندما انبرى لها فين ييلتش وابعدها المهاجم السلوفيني بنجامين شيشكو برأسه فسددها سيلر "على الطاير" بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البلجيكي مارتن فانديفوردت (5).

وأنقذ فانديفوردت مرماه من هدف ثان بابعاده انفرادا للبوسني إمريدين ديميتروفيتش من مسافة قريبة (10).

وكاد المهاجم الدولي البلجيكي لويس أوبيندا يدرك التعادل بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة أبعدها الحارس ألكسندر نوبل بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (15)، ثم تلقى اللاعب نفسه كرة على طبق من ذهب خلف الدفاع من الهولندي تشافي سيمونز وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها قوية زاحفة بيسراه ابعدها الحارس نوبل بقدمه (17).

وجرب سيمونز حظه بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس نوبل ببراعة (32).

وتابع الحارس نوبل تألقه بتصديه لتسديدة اوبيندا من مسافة قريبة (35)، وأخرى لريدله باكو من داخل المنطقة بجوار القائم الايمن البعيد (37).

وواصل لايبزيغ بحثه عن التعادل في الشوط الثاني لكن شباكه اهتزت للمرة الثانية عبر فولتيماد عندما تبادل كرة مع ديميتروفيتش عند مشارف المنطقة قبل أن يهيئها له الأخير داخلها فتابعها بيمناه على يسار الحارس فانديفوردت الذي اكتفى بمراقبتها وهي تعانق شباكه (57).

وقلص شيشكو الفارق عندما تلقى كرة ساقطة خلف الدفاع داخل المنطقة من المدافع الدولي المجري ويلي أوربان، فتابعها بيسراه بين ساقي الحارس نوبل (62).