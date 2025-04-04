شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 3 – 4 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 – 4 – 2025 فى مقدمتها، منتخب مصر للناشئين يخسر أمام بوركينا فاسو 2 - 1 فى أمم أفريقيا.

منتخب مصر للناشئين يخسر أمام بوركينا فاسو 2 - 1 فى أمم أفريقيا

خسر منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس فى الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن الطعن على قرار الرابطة بخصوص القمة

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم الخميس من خلال مستشاره القانوني والإدارة القانونية بالنادي بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 30 مارس الماضي عبر الموقع الإلكتروني للرابطة بشأن عقوبات مباراة القمة رقم 130 على ستاد القاهرة يوم 11 مارس الماضي بعد ما تم تعديل قرار إدارة المسابقات بالرابطة السابق صدوره يوم 15 من الشهر نفسه.

الاهلى يكلف طارق قنديل برئاسة بعثة فريق الكرة فى موريتانيا

أعلن مجلس إدارة النادى الأهلى تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة الفريق فى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السودانى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 8 أبريل الجاري فى التاسعة مساءً بوقيت القاهرة.

بيراميدز يتقدم بتظلم ضد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة

تقدم نادي بيراميدز ، بتظلم إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء 2 أبريل، مطالبا فيه بإيقاف وإلغاء قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، الصادر بتاريخ يوم 30 مارس باعتماد فوز الزمالك على الأهلي بثلاثية نظيفة وإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط الإضافية في نهاية الموسم.

رابطة الأندية ترفض طلبى الزمالك والمصري فى كأس عاصمة مصر.. اعرف التفاصيل

رفضت رابطة الأندية الطلب الذى تقدم به مسئولو نادى الزمالك، لتأجيل مباراة مودرن سبورت المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

البنيني ديجيندو لويس حكمًا لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بالكونفدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر الأربعاء المقبل، الموافق التاسع من أبريل الجاري، - الرابعة بتوقيت دار السلام.

مرموش يساند أبطال الاسكواش المصرى ويتبادل قميصه مع على أبو العينين.. صور

حرص عمر مرموش نجم مانشستر سيتى الانجليزى، على الحضور إلى الملعب الزجاجي لدعم الأبطال المصريين فى الاسكواش في مباريات اليوم، كما تبادل عمر مرموش قميصه مع علي أبو العينين لاعب وادي دجلة.