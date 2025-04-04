إدانة الممثل البريطاني راسل براند بتهم جنسية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: وُجِّهت إلى الممثل الكوميدي والممثل والمؤلف البريطاني راسل براند تهمة الاغتصاب الفموي والاعتداء غير اللائق، وذلك بعد تحقيق أجرته شرطة العاصمة.

وكانت وُجِّهت إلى الممثل براند تهمة الاغتصاب وتهمتان بالاعتداء الجنسي بين عامي 1999 و2005.

وأفادت شرطة العاصمة لندن بأن الممثل الكوميدي والممثل والمؤلف، البالغ من العمر 50 عامًا، مُتَّهم أيضًا بتهمتي اغتصاب فموي واعتداء غير لائق. وتتعلق التهم بأربع نساء.

ومن المقرر أن يمثل براند أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الجمعة 2 مايو.

وصرحت الشرطة بأن براند متهم باغتصاب امرأة في منطقة بورنموث عام ١٩٩٩، والاعتداء الفاحش على امرأة في منطقة وستمنستر بلندن عام ٢٠٠١.

كما يُتهم باغتصاب امرأة فمويًا والاعتداء عليها جنسيًا في وستمنستر عام ٢٠٠٤. وتزعم التهمة الرابعة تعرض امرأة للاعتداء الجنسي في وستمنستر بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥.

بدء التحقيق

بدأت الشرطة التحقيق مع براند، وهو من أوكسفوردشاير، في سبتمبر ٢٠٢٣ بعد تلقيها عددًا من الادعاءات.

ونفى الممثل الكوميدي هذه الاتهامات سابقًا، وقال إن جميع علاقاته الجنسية كانت "بالتراضي التام".

وقال آندي فورفي، رئيس محققي شرطة العاصمة، والذي يقود التحقيق: "لا تزال النساء اللواتي قدّمن بلاغات يتلقين دعمًا من ضباط مدربين تدريبًا خاصًا".

وأضاف: ولا يزال تحقيق شرطة العاصمة مفتوحًا، ويطلب المحققون من أي شخص تأثر بهذه القضية، أو أي شخص لديه أي معلومات، التقدم والتحدث مع الشرطة".

وقال الممثل براند: "ربما تعلمون أن حكومة المملكة المتحدة طلبت من منصات التكنولوجيا الكبرى مراقبة المحتوى الخاص بي على الإنترنت، وقد وافق بعضها على هذا الطلب".

مقالب

وخلال مسيرته الفنية كممثل كوميدي على التلفزيون وفي الأفلام في المملكة المتحدة ثم في الولايات المتحدة، اشتهر راسل براند بمقالبه المتكررة وإدمانه السابق على الكحول والهيروين، وزواجه القصير من مغنية البوب ​​كاتي بيري وميله إلى التباهي بغزواته النسائية العديدة.

وفي السنوات الأخيرة، نشر العديد من نظريات المؤامرة وتصريحات مناهضة للقاحات وتصريحات ضد وسائل الإعلام الرئيسية على قناته على يوتيوب، والتي يتابعها أكثر من 6 ملايين مشترك أو على حسابه بمنصة "X" الذي يتابعه فيها أكثر من 11.3 مليون مشترك.