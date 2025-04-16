بريطانيا نحسم: المرأة هي المولودة بيولوجياً "أنثى"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في حكمٍ مهم احتفت به جماعات حقوق المرأة، وانتقده نشطاء حقوق المتحولين جنسياً، قضت المحكمة العليا، أعلى محكمة مدنية في بريطانيا، بأن مصطلح "المرأة" في القانون البريطاني يشير إلى الجنس البيولوجي.

ولسنوات عديدة دار نقاشٌ ضارٌّ مدفوعٌ بالعواطف حول الجندر والجنس في بريطانيا، واليوم، اتضحت الصورة. جا ذلك من خلال ذروةً قانونيةً في ملحمةٍ امتدت عبر المحاكم لأكثر من نصف عقد.

وتؤثر هذه القضية على نصف سكان إنجلترا واسكتلندا وويلز.

فقد أجمع خمسة قضاة في أعلى محكمة مدنية في المملكة المتحدة على أن التعريف القانوني للمرأة يستند إلى الجنس البيولوجي. ويعني هذا أساساً أن حاملات شهادات الاعتراف بالجنس لسن نساءً في نظر القانون.

وقال القاضي باتريك هودج إن خمسة قضاة في المحكمة قضوا بالإجماع بأن "مصطلح 'امرأة' في قانون المساواة يشير إلى امرأة بيولوجية".

قانونان

دون الخوض في التفاصيل القانونية، ركزت هذه القضية برمتها على عنصرين من تشريعات وستمنستر، وهما قانون المساواة لعام ٢٠١٠ وقانون الاعتراف بالجنس لعام ٢٠٠٤.

وعاش حاملو شهادة الاعتراف بالجنس (GRC) على مدى العشرين عامًا الماضية على أساس أن الوثيقة التي يحملونها تُغير جنسهم "لجميع الأغراض".

وكات قوانين مكافحة التمييز اللاحقة، وقانون المساواة، نصت على إمكانية استبعاد الأشخاص المتحولين جنسيًا من الأماكن المخصصة للنساء فقط في بعض الظروف.

عواقب فورية

هذا القرار الحاسم الصادر اليوم في لندن له عواقب فورية على أرض الواقع.

كان القضاة واضحين في أن هذا لم يكن انتصارًا لأي من الجانبين، حيث سيظل الأشخاص المتحولون جنسيًا محميين من التمييز.

لكن قادة المتحولين جنسيًا يقولون إن هذا يُشكك في هويتهم ذاتها - وأن القول بأنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة هو أقل من الحقيقة.

وقالت امرأة متحولة جنسيًا في أول رد فعل على قرار المحكمة العليا إنها "مُحطمة" وأن هذا كان "هجومًا" على حقوقها. رفعت ناشطات حقوق المرأة القضية إلى المحكمة سعياً لتوضيح الأمور بعد أن حاولت الحكومة الاسكتلندية إدراج النساء المتحولات جنسياً في حصص التوازن بين الجنسين في مجالس إدارات القطاع العام.

نساء إدنبرة

وتجمعت مجموعة "من أجل نساء اسكتلندا" في إدنبرة لمشاهدة بث مباشر للجلسات، وأعلنت النصر. وعمت الدموع والهتافات فرحاً لدى مشاهدتهن القضاة يصدرون أحكامهم.

ويقلن إن هذا يُعطي وضوحاً مطلقاً بشأن من يحق له دخول الأماكن المخصصة للجنسين، مثل النوادي الرياضية وأجنحة المستشفيات والسجون في جميع أنحاء بريطانيا.

حكومتا ستارمر وسزيني

أصدرت حكومة السير كير ستارمر بياناً قالت فيه إن هذا القرار يُعزز "الثقة" وإنها لا تزال تُؤيد تماماً الأماكن المخصصة للجنسين.

كان رد فعل جون سويني، الوزير الأول في اسكتلندا، أكثر هدوءاً، حيث اكتفى بالقول إن حكومته "تقبل" الحكم.

وفي عام ٢٠٢٢، أقرت حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي برئاسة نيكولا ستورجن قوانين تُسهّل على الناس تغيير جنسهم. لكن حكومة المملكة المتحدة عرقلت هذه القوانين في النهاية، وظلت مهملة منذ ذلك الحين.

ومنذ توليه السلطة قبل عام، حاول السيد سويني النأي بنفسه عن سياسات النوع الاجتماعي التي سادت في السنوات القليلة الماضية، نظرًا لمدى عرقلتها لسابقيه.

وشهد العام الماضي جدلًا حادًا مع الصحفيين عندما سُئل عما إذا كان بإمكان الرجل الحمل. فأجاب بـ"لا" صريحة، رغم أن محاميه جادلوا بعكس ذلك تقريبًا في المحكمة.

كان هناك جدل حول احتجاز المغتصب المزدوج في سجن للنساء، وتنظر محكمة العمل حاليًا في قضية الممرضة التي اشتكت من تغيير ملابسها أمام طبيب متحول جنسيًا.

ومع اقتراب انتخابات اسكوتلندا العام المقبل، من المحتمل تمامًا أن أي اقتراح لإحياء إصلاحات النوع الاجتماعي المثيرة للجدل في اسكتلندا قد انتهى في ضوء قرار المحكمة اليوم.