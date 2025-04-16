وفاة المهاجم الغابوني بوبيندزا بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر

الرياص - اسماء السيد - ليبرفيل : توفي المهاجم الدولي الغابوني آرون بوبيندزا الأربعاء عن عمر يناهز 28 عاما، إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى بالصين، وفقا لما أفاد الاتحاد الوطني لكرة القدم.

وقال الاتحاد الغابوني في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في موقع "أكس": "توفي اللاعب الدولي الغابوني إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في المبنى الذي كان يسكنه في الصين، حيث كان يلعب مع نادي تشجيانغ أف سي".

واضاف "يترك لنا بوبيندزا، البالغ من العمر 28 عاما، ذكرى مهاجم عظيم ترك بصمته في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون" التي اقيمت في عام 2022 بسبب تداعيات فيروس كورونا، وشهدت خروج منتخب الغابون من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام بوركينا فاسو (6 7) بعد تعادلهما 1 1 في الوقتين الأصلي والاضافي.

وتابع "يتقدم الاتحاد الوطني لكرة القدم وجميع أفراد أسرة كرة القدم الغابونية بأحر التعازي لعائلته".

كما قدّم الرئيس الغابوني برايس أوليغي نغيما، تعازيه عبر "أكس"، قائلا "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ الوفاة المأساوية لآرون بوبيندزا، المهاجم الموهوب الذي شرّف كرة القدم الغابونية".

وأفادت قناة الغابون 24 "في حين أن الظروف الدقيقة لهذه المأساة لا تزال غير واضحة"، إلّا أن التحقيق جارٍ "للكشف عن الحقائق".