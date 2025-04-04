شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أمير عزمى من تدريب الداخلية بعد رباعية طنطا بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أمير عزمى مجاهد المدير الفنى للداخلية باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة الثقيلة عصر اليوم أمام طنطا بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دورى المحترفين.

وكان أمير عزمى مجاهد عاد لتدريب الداخلية بعد رحيله عن الزمالك وقاد الفريق فى خمس لقاءات لم يحقق سوى تعادل وحيد، بينما مُنى الفريق بالخسارة فى أربع مواجهات، وهو ما أدى لتأخر ترتيبه فى جدول المسابقة للمركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الداخلية اجتماعا طارئا غدا من أجل البحث عن مدير فنى جديد يستطيع إعادة الفريق لطريق الإنتصارات للإبتعاد عن منطقة الهبوط فى ظل تحقيق فرق المؤخرة للإنتصارات للهروب من الهبوط للقسم الثانى ب.

كانت نتائج اليوم الأول من الجولة الثامنة والعشرين أسفرت عن فوز طنطا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف ، كما حقق بروكسى الفوز على السويس بهدفين مقابل هدف، بينما حقق كهرباء الإسماعيلية فوزا مثيرا خارج ملعبه على السكة الحديد مودرن بهدفين مقابل هدف.