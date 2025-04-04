شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس بعد وداع أمم أفريقيا: سنقاتل من أجل الوصول لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطنى تحت 17 سنة، حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية بالدور الأول بأمم أفريقيا بالمغرب ووداع البطولة، مشددا على أن المنتخب ما زال لديه فرصة للتأهل إلى كأس العالم قطر 2025.

وقال الكاس فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "سنغلق ملف مباراة بوركينا فاسو ونركز فى مواجهة الكاميرون المقبلة ولا بديل أمامنا عن الفوز بها من أجل خوض مباراة فاصلة للتأهل لكأس العالم".

وودع منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس نهائيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما، بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو 2-1، خلال لقاءات دور المجموعات.

بهذه النتيجة تصدر منتخب بوركينا فاسو ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ومن خلفه يأتي جنوب أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويليهما الكاميرون برصيد نقطة واحدة في المركز الثالث، ويتذيل المنتخب الوطني الترتيب، بدون نقاط.

ويحتاج منتخب مصر للناشئين للفوز على الكاميرون في المباراة المقبلة كى يحافظ على حظوظه في التأهل لكأس العالم، حيث إنه فى حالة الفوز على الكاميرون سيلعب مباراة فاصلة مع أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث، وفى حالة الفوز يتأهل الفراعنة لكأس العالم فى قطر نوفمبر المقبل.