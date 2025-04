حقائق مدهشة ومثيرة عن نجم الأكشن جاكي شان.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 01:24 مساءً - يمتلك جاكي شان رصيداً فنياً هائلاً يضم أكثر من 200 فيلم حتى الآن، من أفلام الحركة والإثارة والمغامرات التي ارتبط بها على مدار سنوات وعقود، ليظل اسمه فقط ضماناً لنجاح أي عمل فني سواء على المستوى الجماهيري أو النقدي.

وفي يوم ميلاده اليوم الذي يوافق 7 أبريل، تستعرض لكم الخليج 365 من خلال التقرير التالي جانباً آخر من حياة جاكي شان من خلال بعض الحقائق المثيرة والمدهشة عنه والتي لا يعرفها عنه الجمهور.

بداية مسيرته الفنية

بدأ جاكي شان مسيرته الفنية في سن الخامسة. وفي سن الثامنة، ظهر في فيلم "Big and Little Wong Tin Bar"، ثم بدأ يلفت إليه الأنظار، حتى أُعجب المنتج يي ويلي شان بأكشنه، وقدّم فيلماً لم يُكتب له النجاح. بعد ذلك، في عام 1978، تغيّر حظ جاكي شان مع فيلم "Snake in the Eagle's Shadow" الذي حقق نجاحاً كبيراً. بعد ذلك، قدّم العديد من أفلام الأكشن مرتكزاً على مهاراته في فنون القتال، مثل "Who Am I" و"Police Story" و"Drunken Master 2". بعد ذلك، أضاف الكوميديا إلى أفلامه إلى جانب الأكشن، وبدأ في إنتاج أفلام الأكشن الكوميدية.

حقائق مثيرة عن نجم الأكشن جاكي شان

جاكي شان ليس الاسم الحقيقي للنجم الكبير، اسمه الحقيقي تشان كونغ سانغ، وقد أُطلق عليه لقب "جاكي" عندما كان يعمل في موقع بناء في أستراليا. عرّفه عامل بناء يُدعى جاك على كيفية العمل، فعُرف في الموقع باسم "جاك الصغير"، ثم أصبح يُعرف باسم "جاكي". ولا يزال هذا اللقب هو ما يُعرف به حتى الآن. بسبب حركات الأكشن في أفلامه، فقد تعرض للعديد من الحوادث والإصابات بلغت أكثر من 70 إصابة، كما أُصيب بثقب في جمجمته نتيجة حادث في موقع التصوير. يتمتع جاكي شان بدرجة عالية من الثقافة جعلته يتقن العديد من اللغات، فبالإضافة إلى تحدثه الصينية والمندرينية، يتحدث جاكي شان أيضاً الإنجليزية، الكورية، الألمانية، اليابانية، والتايلاندية. يعشق جاكي شان كرة القدم، فإلى جانب تشجيعه لهونغ كونغ، يشجع أيضاً المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد. كان جاكي شان نجماً في السينما الصينية والآسيوية منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن لم يبدأ الجمهور الغربي بمتابعته إلا في تسعينيات القرن الماضي. من أشهر أفلامه الإنجليزية: Rush Hour, Shanghai Noon، Kung Fu Panda. جاكي شان ليس ممثلاً فقط، فعلى الرغم من أنه معروف بأفلام الأكشن، إلا أنه مغنٍ موهوب معروف في الصين، حيث أصدر أكثر من 20 ألبوماً. يتمتع بعلاقة خاصة ليس فقط مع هوليوود، بل مع بوليوود أيضاً، حيث ظهر مع العديد من ممثلي بوليوود المخضرمين. لعب دوراً رائعاً في فيلم الأكشن الكوميدي "كونغ فو باندا" عام 2017، الذي أدى الممثل سونو سود دور البطولة فيه، كما شاركت ديشا باتاني وأميرا داستور في الفيلم. كما تم تصوير نصف الفيلم في الصين والنصف الآخر في الهند. أيضاً عمل سابقاً مع ماليكا شيرويت في فيلم صدر عام 2005 بعنوان The Myth. جاكي شان لا يُرافقه أي حراس شخصيين، كما أن ليس لديه سائق، بل يُحب قيادة سيارته الخاصة. رغم ثروته الطائلة، لم يُعطِ جاكي شان ابنه شيئاً. فهو يؤمن بأنه إذا امتلك القدرة، فسيُحقق دخله بنفسه، وإلا سيُبدّد أمواله. يحمل جاكي شان رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس لـ"أكبر عدد من الأعمال المثيرة لممثل حي". أعار شان صوته لشخصيات في أفلام الرسوم المتحركة، بما في ذلك فيلم "كونغ فو باندا" وأجزاؤه اللاحقة. حصل النجم في عام 2016 على جائزة أوسكار فخرية لإنجازاته الاستثنائية في مجال السينما، تقديراً لمساهماته في صناعة السينما.

