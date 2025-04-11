شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، كأس مصر كما أطلقت عليه، للطفل علي البيلي، نجم مسلسل لام شمسية، وذلك بسبب نجاحه الكبير الذي حققه في المسلسل، وذلك خلال إحتفالية تكريم فريق عمل مسلسل" لام شمسية"، بعدما أشادت به وبأداءه ووصفته بأنه محمد صلاح الفن.

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل وابطال مسلسل لام شمسية ، كما توجهت بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على انتاج مسلسل لام شمسية بإبداع، قائلة: "أشكر كل من وقف وراء هذا العمل الصعب، الشركة المنتجة خاضت تحديًا حقيقيًا، ونجحت في تقديم رسالة مجتمعية هامة بإخراج راقٍ وإبداعى ومضمون عميق كما تقدمت بالشكر للأستاذ محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ابداع عمل المسلسل وفريق العمل .

واهدت الوزيرة محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية درع الوزارة خلال حفل التكريم درع الوزارة كما أهدت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريق عمل وأبطال المسلسل درع الوزارة ، المخرج كريم الشناوي ومحمد سري مدير مشروعات شركة ميديا هب ،سارة عزيز المسؤلة عن المحتوى العلمي النفسي والفنانة يارا جبران والفنانة ثراء جبيل والفنان كمال أبو راية والفنانة يسرا اللوزى والفنان أحمد السعدني والفنانة أمينة خليل والكاتبة مريم نعوم ورشة وباهر رشيد، المونتاج وغديرخالد واحمد المنتج الفني ،والطفل علي.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن لتكريم أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة ، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريق عمل مسلسل لام شمسية والمخرج كريم الشناوي، والمؤلفة مريم نعوم، وأمينة خليل، وأحمد السعدنى، وكمال أبو راية ويسرا اللوزى، وثراء جبيل، ويارا جبران و سارة عزيز وعلي البيلي و دكتور نبيل القط والطفل علي بيلي.



وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر



المخرج كريم الشناوى



المنتج محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة



النجمة امينة خليل



النجمة أمينة خليل



النجمة يسرا اللوزي



أمينة خليل



ثراء جبيل



جانب من الحضور



صناع مسلسل لام شمسية



علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



على البيلي



كمال ابو رية



محمد السعد عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية



محمد السعدي من ندوة تكريم مسلسل لام شمسية من وزارة التضامن



ندوة تكريم وزارة التضامن لأبطال مسلسل لام شمسية



وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي



يسرا اللوزي



الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي



الدكتورة مايا مرسي



الطفل على البيلي



الفنان أحمد السعدني والكاتبة مريم نعوم والطفل على البيلى



الفنانة أمينة خليل



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 من ندوة تكريم مسلسل لام شمسية من وزارة التضامن



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365



الكاتبة الصحفية علا الشافعى



الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365