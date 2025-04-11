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وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية"

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  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 1/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 2/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 3/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 4/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 5/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 6/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 7/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 8/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 9/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 10/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 11/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 12/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 13/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 14/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 15/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 16/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 17/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 18/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 19/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 20/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 21/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 22/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 23/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 24/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 25/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 26/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 27/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 28/29
  • وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر بعد نجاحه فى "لام شمسية" 29/29

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القاهرة - سامية سيد - أهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، كأس مصر كما أطلقت عليه، للطفل علي البيلي، نجم مسلسل لام شمسية، وذلك بسبب نجاحه الكبير الذي حققه في المسلسل، وذلك خلال إحتفالية تكريم فريق عمل مسلسل" لام شمسية"، بعدما أشادت به وبأداءه ووصفته بأنه محمد صلاح الفن.

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل وابطال مسلسل لام شمسية ، كما توجهت بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على انتاج مسلسل لام شمسية بإبداع، قائلة: "أشكر كل من وقف وراء هذا العمل الصعب، الشركة المنتجة خاضت تحديًا حقيقيًا، ونجحت في تقديم رسالة مجتمعية هامة بإخراج راقٍ وإبداعى ومضمون عميق كما تقدمت بالشكر للأستاذ محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ابداع عمل المسلسل وفريق العمل .
واهدت الوزيرة محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية درع الوزارة خلال حفل التكريم درع الوزارة كما أهدت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريق عمل وأبطال المسلسل درع الوزارة ، المخرج كريم الشناوي ومحمد سري مدير مشروعات شركة ميديا هب ،سارة عزيز المسؤلة عن المحتوى العلمي النفسي والفنانة يارا جبران والفنانة ثراء جبيل والفنان كمال أبو راية والفنانة يسرا اللوزى والفنان أحمد السعدني والفنانة أمينة خليل والكاتبة مريم نعوم ورشة وباهر رشيد، المونتاج وغديرخالد واحمد المنتج الفني ،والطفل علي.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن لتكريم أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة ، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريق عمل مسلسل لام شمسية والمخرج كريم الشناوي، والمؤلفة مريم نعوم، وأمينة خليل، وأحمد السعدنى، وكمال أبو راية ويسرا اللوزى، وثراء جبيل، ويارا جبران و سارة عزيز وعلي البيلي و دكتور نبيل القط والطفل علي بيلي.

وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر
وزارة التضامن تهدى الطفل على البيلى كأس مصر
المخرج كريم الشناوى
المخرج كريم الشناوى

 

المنتج محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة
المنتج محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة

 

النجمة امينة خليل
النجمة امينة خليل

 

النجمة أمينة خليل
النجمة أمينة خليل

 

النجمة يسرا اللوزي
النجمة يسرا اللوزي

 

أمينة خليل
أمينة خليل

 

ثراء جبيل
ثراء جبيل

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

صناع مسلسل لام شمسية
صناع مسلسل لام شمسية

 

علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365
علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365

 

على البيلي
على البيلي

 

كمال ابو رية
كمال ابو رية

 

محمد السعد عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية
محمد السعد عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية

 

محمد السعدي من ندوة تكريم مسلسل لام شمسية من وزارة التضامن
محمد السعدي من ندوة تكريم مسلسل لام شمسية من وزارة التضامن

 

ندوة تكريم وزارة التضامن لأبطال مسلسل لام شمسية
ندوة تكريم وزارة التضامن لأبطال مسلسل لام شمسية

 

وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي
وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي

 

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

 

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي

 

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

 

الطفل على البيلي
الطفل على البيلي

 

الفنان أحمد السعدني والكاتبة مريم نعوم والطفل على البيلى
الفنان أحمد السعدني والكاتبة مريم نعوم والطفل على البيلى

 

الفنانة أمينة خليل
الفنانة أمينة خليل

 

الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 من ندوة تكريم مسلسل لام شمسية من وزارة التضامن
الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 من ندوة تكريم مسلسل لام شمسية من وزارة التضامن

 

الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365
الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365

 

الكاتبة الصحفية علا الشافعى
الكاتبة الصحفية علا الشافعى

 

الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365
الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365

 

الكاتبة علا الشافعي
الكاتبة علا الشافعي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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