هنا الزاهد وجهاً لوجه أمام أحمد فهمي في موسم أفلام عيد الأضحى 2025

هنا الزاهد وأحمد فهمي قدما سوياً فيلم "مستر X" في موسم أفلام عيد الأضحى 2023 حيث كانا لا يزالا متزوجان واستطاعا المنافسة بقوة على شباك التذاكر سواء في مصر أو السعودية وحقق فيلمهما في المملكة أعلى إيرادات في الموسم بالكامل، إلا أن هذا العام فالوضع مختلف خاصة بعد انفصالهما وعلاقتهما غير المستقرة بعد الطلاق، وشاءت الصدفة أن تجعلهم متنافسين في سينما هذا العام.
هنا الزاهد تخوض المنافسات برفقة تامر حسنيتتواجد هنا الزاهد في موسم أفلام عيد الأضحى 2025 بفيلم "ريستارت" الذي يجمعها بالفنان تامر حسني والمقرر إطلاقه في صالات السينما يوم 29 مايو المقبل أي قبل عيد الأضحى بأسبوع، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.
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تدور أحداث فيلم "ريستارت" حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.
أحمد فهمي مع أحمد السقا في "أحمد وأحمد"أما أحمد فهمي فيدخل منافسات موسم عيد الأضحى 2025 بفيلم "أحمد وأحمد" الذي يجمعه بالفنان أحمد السقا، ويجرى حالياً تصوير مشاهده الأخيرة، والفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين والفيلم فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.
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وتدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار لايت لا يخلو من التشويق، إذ يجسد أحمد فهمي دور مهندس ديكور بينما يجسد أحمد السقا دور خاله الذي يشبهه كثيراً، وتنضم لهما جيهان الشماشرجي التي تلعب دور حبيبة أحمد فهمي، وفجأة يقع الثلاثي في ورطة ويصبحون مطاردين من عصابة، وخلال رحلتهم في الهروب من هذه العصابة يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.
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