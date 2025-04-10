هنا الزاهد وجهاً لوجه أمام أحمد فهمي في موسم أفلام عيد الأضحى 2025

هنا الزاهد تخوض المنافسات برفقة تامر حسني

https://www.instagram.com/p/DHbI2skqdaD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHbI2skqdaD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHbI2skqdaD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحمد فهمي مع أحمد السقا في "أحمد وأحمد"

https://www.instagram.com/p/DIKKQ_kNf0c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIKKQ_kNf0c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIKKQ_kNf0c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 10:22 مساءً - يشهدمنافسة بين الفنانةوطليقها الفنانلأول مرة حيث يتواجد كل واحد منهما بفيلم في الموسم، ويأتي ذلك بعد المناوشات التي حدثت بينهما خلال الفترة الماضية وآخرها تصريحات فهمي التي أطلقها في برنامج "" في شهر رمضان الماضي، ورد هنا الزاهد على هذه التصريحات.هنا الزاهد وأحمد فهمي قدما سوياً فيلم "" في موسم أفلام عيد الأضحى 2023 حيث كانا لا يزالا متزوجان واستطاعا المنافسة بقوة على شباك التذاكر سواء في مصر أو السعودية وحقق فيلمهما في المملكة أعلى إيرادات في الموسم بالكامل، إلا أن هذا العام فالوضع مختلف خاصة بعد انفصالهما وعلاقتهما غير المستقرة بعد الطلاق، وشاءت الصدفة أن تجعلهم متنافسين في سينما هذا العام.تتواجد هنا الزاهد في موسم أفلام عيد الأضحى 2025 بفيلم "" الذي يجمعها بالفنان تامر حسني والمقرر إطلاقه في صالات السينما يوم 29 مايو المقبل أي قبل عيد الأضحى بأسبوع، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.يمكنكِ قراءة.. القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى 2025تدور أحداث فيلم "ريستارت" حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.أما أحمد فهمي فيدخل منافساتبفيلم "" الذي يجمعه بالفنان أحمد السقا، ويجرى حالياً تصوير مشاهده الأخيرة، والفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين والفيلم فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.



إقرئي أيضاً.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025

وتدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار لايت لا يخلو من التشويق، إذ يجسد أحمد فهمي دور مهندس ديكور بينما يجسد أحمد السقا دور خاله الذي يشبهه كثيراً، وتنضم لهما جيهان الشماشرجي التي تلعب دور حبيبة أحمد فهمي، وفجأة يقع الثلاثي في ورطة ويصبحون مطاردين من عصابة، وخلال رحلتهم في الهروب من هذه العصابة يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».