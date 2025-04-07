شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة هيفاء آل سعود: 14 مليون سائح حضروا الفعاليات الرياضية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت نائب وزير السياحة، سمو الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، عن عدد السياح الذين جاءوا فقط لحضور الفعاليات الرياضية حتى نهاية العام الماضي.

وقالت سموها، خلال حديثها على هامش منتدى الاستثمار الرياضي:” بلغ عدد السياح الذين قدموا لحضور الفعاليات الرياضية فقط 14 مليون سائح حتى نهاية العام الماضي.”

وأضافت: “المجال الذي يمكن أن تفتحه السياحة الرياضية وفعالياتها لا حدود له”، مشيرةً إلى أن الرياضة لا عمر لها وتصل إلى جميع الفئات.

وكانت أعمال منتدى الاستثمار الرياضي في العاصمة الرياض، قد انطلقت وسط حضور رفيع من القادة وصنّاع القرار والمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الرياضي بوصفه أحد روافد الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030».