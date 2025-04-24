شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23-4-2025 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أصبح نادي الزمالك أمام أزمة كبيرة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقافه قيده بسبب عدم الالتزام.

مدرب زامبيا يشيد باستضافة مصر لأمم أفريقيا تحت 20 سنة: "تجربة ناجحة تُعاد بثقة"

أعرب بود مولواندا، المدير الفني لمنتخب زامبيا تحت 20 سنة، عن إشادته بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح مصر تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا.



حرمان الزمالك من المشاركة فى البطولات المحلية والقارية بسبب مستحقات بوطيب

أصبح نادي الزمالك أمام ازمة كبيرة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقافه قيده بسبب عدم الالتزام.

ماجد سامى يوضح موقف وادى دجلة من إيقاف القيد

أوضح ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة حقيقة إيقاف ناديه من القيد لفترة مقبلة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك مؤكدا أن الأمر يتعلق بلاعب غانى كان ضمن قطاع الناشئين منذ عدة سنوات.

مدرب سيراليون عن استضافة مصر لأمم أفريقيا تحت 20 سنة: "قرار صائب وأجواء مثالية"

أشاد محمد الأمين كامارا، المدير الفني لمنتخب سيراليون تحت 20 سنة، بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا.

تعرف على مدة غياب يحيى عطية الله المتوقعة عن الأهلي

يواصل المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي الغياب عن فريقه بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بيراميدز في الدوري.

وزير الرياضة: بند الـ 8 سنوات مطروح فى القانون الجديد دون مساس بالمجالس القائمة

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إن بند الثمانية سنوات مطروح للنقاش في قانون الرياضة الجديد، دون مساس بالهيئات والمجالس القائمة داخل ادارات الأندية.

أمم أفريقيا للشباب.. منتخب المغرب تحت 20 سنة يبحث عن اللقب الثاني في مصر

يعتبر منتخب المغرب تحت 20 سنة من أبرز المرشحين للمنافسة مع منتخب مصر للشباب، بقيادة أسامه نبيه، على لقب بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

الزمالك: إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب وسنسدد مستحقاته لحل الأزمة

تلقى نادي الزمالك خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب.

فريال أشرف تنافس بانتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية

تنافس فريال اشرف لاعبة منتخب الكاراتيه على عضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية والمقرر لها غد الخميس لانتخاب 5 اعضاء فقط من المرشحين.

استمرار إيقاف قيد بيراميدز والإسماعيلى وانضمام الزمالك ودجلة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استمرار إيقاف القيد الخاص بنادى بيراميدز والإسماعيلي.

مران الزمالك.. تدريبات خاصة لـ أحمد حمدى ومحمود جهاد وجلسة مع أحمد فتوح

أدى محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة برفقة أحمد حمدي.

أشرف دارى: الأهلي يملك لاعبين على أعلى مستوى وهدفنا إسعاد جماهير الأهلى

كشف أشرف داري لاعب الأهلي عن استعداد فريقه بشكل جيد لمواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، لاسيما بعدما أدى اللاعبين مباراة قوية في موقعة الذهاب بجنوب افريقيا.

اتحاد الكرة يحتفل بالمنتخب الوطني تحت 17 سنة بعد التأهل لكأس العالم

احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم بالجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب الوطني تحت 17 سنة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم.