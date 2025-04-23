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وزير الرياضة: بند الـ 8 سنوات مطروح فى القانون الجديد دون مساس بالمجالس القائمة

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وزير الرياضة: بند الـ 8 سنوات مطروح فى القانون الجديد دون مساس بالمجالس القائمة

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إن بند الثمانية سنوات مطروح للنقاش في قانون الرياضة الجديد، دون مساس بالهيئات والمجالس القائمة داخل ادارات الأندية.

وقال الوزير في حلقة نقاشية مع الإعلاميين مساء الأربعاء، بوجود ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن الوزارة تتعامل مع الأندية الجماهيرية باعتبارها "قوة ناعمة"، وان الهدف من تعديلات قانون الرياضة هو النهوض بالمنظومة بشكل عام، مؤكدا ان القانون بشكل عام لا يزال قيد الاعداد والدراسة.

بدوره، قال ياسر إدريس إن بند الثمانية سنوات مطبق بالفعل في بغض الأندية ومن بينها الجزيرة وغير ذلك، مشددا فى الوقت تفسه أن النقاشات الدائرة حول القانون تتسق اجرائيا مع قواعد اللجنة الاولمبية الدولية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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