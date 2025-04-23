شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23-4-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها إيقاف قيد نادى الزمالك بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب.

رسميا.. فيفا يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك بجانب 6 أندية أخرى

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف القيد الخاص بنادي الزمالك بالإضافة إلى نادي وادي دجلة، وفقا لأحدث قائمة الأندية المصرية الموقوفة عن القيد.

حرمان الزمالك من المشاركة فى البطولات المحلية والقارية بسبب مستحقات بوطيب

أصبح نادي الزمالك أمام ازمة كبيرة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقافه قيده بسبب عدم الالتزام.

ماجد سامى يوضح موقف وادى دجلة من إيقاف القيد

أوضح ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة حقيقة إيقاف ناديه من القيد لفترة مقبلة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك مؤكدا أن الأمر يتعلق بلاعب غانى كان ضمن قطاع الناشئين منذ عدة سنوات .

مدرب سيراليون عن استضافة مصر لأمم أفريقيا تحت 20 سنة: "قرار صائب وأجواء مثالية"

أشاد محمد الأمين كامارا، المدير الفني لمنتخب سيراليون تحت 20 سنة، بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا.

تعرف على مدة غياب يحيى عطية الله المتوقعة عن الأهلي

يواصل المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي الغياب عن فريقه بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بيراميدز في الدوري.

وزير الرياضة: بند الـ 8 سنوات مطروح فى القانون الجديد دون مساس بالمجالس القائمة

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إن بند الثمانية سنوات مطروح للنقاش في قانون الرياضة الجديد، دون مساس بالهيئات والمجالس القائمة داخل ادارات الأندية.

الزمالك: إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب وسنسدد مستحقاته لحل الأزمة

تلقى نادي الزمالك خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب.

أشرف دارى: الأهلي يملك لاعبين على أعلى مستوى وهدفنا إسعاد جماهير الأهلى

كشف أشرف داري لاعب الأهلي عن استعداد فريقه بشكل جيد لمواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، لاسيما بعدما أدى اللاعبين مباراة قوية في موقعة الذهاب بجنوب افريقيا.

جراديشار: أتمنى التسجيل فى شباك صن داونز وإسعاد جماهير الأهلي

أكد السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلي، أن مباراة صن داونز ستلعب على التفاصيل الصغيرة، وأتمنى التسجيل فى المباراة وإسعاد جماهير النادى الأهلى بالتأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا.

ودية بهتيم تجهز ثلاثى الزمالك للمشاركة أمام المصرى

يخوض فريق الزمالك مباراة ودية مع بهتيم ، بعد غد الجمعة على ملعب النادى بميت عقبة في إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدورى المصرى.